中二YouTuber雞丁 作品《生活》勁Chill，JB：一齊做首歌！

中二學生YouTuber「雞丁」2個月前翻唱電玩網紅PewDiePie的歌，突然前幾天被分享至連登討論區及在Facebook瘋傳，原本他只期待有500名訂閱者，今日已經超過2萬，一眾hip hop音樂人亦非常喜愛雞丁夠real夠ture的演譯，JB仲話不如一齊整首歌！

筆者在星期三發現「雞丁」的頻道後，就迅間愛上，由《武漢肺炎 》這首作品開始入坑，好奇一個中學的小朋友如何接觸到 Dynamite 的作品？

而雞丁另一前大熱作品《生活》，則是翻玩全球最多人收看的電玩直播主 PewDiePie 的《Mine All Day》，歌曲內容圍繞著玩家在遊戲《Minecraft》的冒險生活，雞丁在另一個YouTube頻道亦有直播自己玩《Minecraft》的影片，和一般中小學生的日常無異，在這種無異的生活，如何開心過日子，就是《生活》帶出的主題。

我行出街又有啲 HIGH 走入百佳突然見到陳法拉 雞丁 - 生活

肺炎疫情期間，大家無得出街之餘，亦是用盡方法搶購物資。在只能苦中作樂的生活當中，大家見到雞丁這種最純真的快樂，不禁被深深感染，一位中二學生所享受的生活，其實是大家一直享往的。

生活好完美 生活好完美 你樂觀啲你嘅生活就會好完美 雞丁 - 生活

在2018年開始出片，雞丁曾經被家人一晚刪除整個頻道的影片，亦因為同學開始關注他的影片，而繼續拍下來。雞丁的影片無論剪接的節奏、收音、燈光，整個製作都非常完整。

有人懷疑他有公司在背後支持，但筆者看完「所有」雞丁的影片後，堅定相信是他一手打造整個頻道，我們不能看少小朋友的學習能力及創造力！身為一個媒體工作者，我從雞丁的P圖教學片，亦能獲益良多。前晚筆者在一班hip hop人的聚會中，討論起雞丁的作品，大家都非常佩服他，JB仲希望可以一齊玩。

當晚我立即inbox雞丁，希望他可以接受扭耳仔訪問，更將JB的影片傳給他，到截稿為止，仍未得到回覆。面對爆紅的狀況，雞丁會在星期六開直播回應大家！