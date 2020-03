Oneohtrix Point Never 與 Weeknd 首唱新歌《Scared to Live》

早在去年 9 月就有指歌手 The Weeknd 正與實驗音樂人 Oneohtrix Point Never aka Daniel Lopatin 聯合製作新曲作品。

當時 Oneohtrix Point Never( OPN )為由 Safdie 兄弟執導的電影《 Uncut Gems 》製作配樂,而剛巧 The Weeknd 又客串了電影的其中一角色,所以撮成了這個合作。

當時 Josh Safdie 說:「 The Weeknd 去了 OPN 的製作錄音室,弄了四至五首歌。」最後,在日前的美國長壽綜藝節目《 Saturday Night Live 》中,大家首次聽到了 The Weeknd 兩首將收錄在這個月推出的專輯《 After Hours 》的新歌,其中一首更是和 Oneohtrix Point Never 同台演出:

《 Scared To Live 》是 smaple 了 Elton John 的歌曲《 Your Song 》的,也有著典型的 OPN 電音旋律風格。專輯將於 3 月 20 日推出,除了《 Scared To Live 》外,暫時已知的收錄歌曲還有《 Blinding Lights, 》、《 Heartless 》和主題曲《 After Hours 》。