跟足指引定無良心呀？SXSW 因疫情取消卻不設退款！

2020 年三個月未過，一個新冠肺炎已擾亂了全球的民生與社群活動，除了不少體育運動取消、暫停和延期，電影也要推遲上映，一系列大型音樂藝術節更是避也避不開，美國歷史悠久的綜合文化藝術節 SXSW 因應疫情愈發嚴重而取消 2020 年度的節目，但竟然，主辦單位堅拒退款！甚麼？如果是 TTN 取消一場 show 不設退款，主辦人會不會被樂迷溶掉了？

日前， SXSW 主辦單位公布因新冠病毒疫情影響，決定取消今屆的文藝節，是 34 年來的首次。這對樂迷藝術迷來說是一個壞消息，但更令整件事蒙上更大陰影的，是主辦單位不會為購票人士作退票退款！！

買了飛的人除了大叫「 WTF 」之外，還可以做甚麼呢？SXSW 說是要跟足「不設退款」的政策指引，這個文藝節的入場門票最貴的足足高達 1600 美元！SXSW 的指引這樣說：

「取消，撤消或拒絕任何個人或公司的以下行為：通過 SXSW 進行的憑證，購買和/或酒店預訂。 SXSW 對此類行為可能導致的任何懲罰，費用，損失或費用概不負責。」「在任何情況下，SXSW 均不退款。 向 SXSW 支付的所有款項均不會由於任何原因而退還，包括但不限於由於疾病，天災，與旅行有關的問題，恐怖主義行為，失業和/或重複購買而無法使用憑證。」

SXSW 的保險條款，令他們不能作出退款，官網上更有這個條文：「如果您在開始預訂後的 28 天內取消了酒店預訂或減少了住宿時間，SXSW 將收取 50 美元的行政費用。 您還可能需要支付額外的罰款，具體取決於取消預訂的時間和開始預訂的時間以及個別酒店的政策。」

不過有一持票人士在 Reddit 分享了他收到 SXSW 發出的電郵，指今年持有的門票可以延期到 2021、2022 或 2023 年。同時間，SXSW 主辦也希望在今年內的另一個日子重新舉行節目。共同創辦人 Roland Swenson 說：「我們的保險並不包括細菌感染、傳播性疾病、病毒和流行感冒。」

根據 Variety 報道，疾病爆發通常不包含在演出者或主辦人的保單中，但疾病爆發時的保險通常是作為額外回購（ buyback ）來提供的。演出者很少會選擇這種方式，主辦人/推廣人通常會選擇這樣做。但是，自從新冠肺炎爆發開始以來，這個回購已沒有了。

Billboard 更報導，疫症爆發後，保險商的某些保單甚至不包括新冠肺炎。即使該政策包括冠狀病毒，光靠傳播的風險也不足以保證保險支出，除非是政府命令停辦而被強制取消。如果只是活動的組織者自願取消活動，他們無法獲得保險賠償。

SXSW 員工也因為今次的取消失去工作... 在 3 月 9 日，SXSW 解雇了三分之一的員工。

Roland Swenson 又告訴《 Wall Street Journal 》，他估計取消活動的損失將達到「數千萬美元」，並表示，除非能確保獲得贈款或其他資金，否則文藝節會在夏季之前用光資金。