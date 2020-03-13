Apple 新宣傳片：Flume & Toro y Moi 新歌「滿島光」式城市舞蹈

繼Apple找來 FKA twigs 拍攝 HomePod廣告，今次沿用之前的排舞師加上Flume & Toro y Moi 的新歌，舞者穿越日夜瞬間轉換的城市，令人想起「滿島光」在香港跳舞的MV。

Apple為了宣傳他們最近推出的新產品 AirPods Pro 的降噪功能，承接之前 HomePod 廣告的方式，找來舞者及著名排舞師 Ryan Hefferington 製作這全新的廣告。廣告用上了剛於今日推出的Flume與Toro y Moi合作的新歌《The Difference》，亦是他們首次以drum & bass的風格創作。廣告中的主角是一位在紐約發展的日裔舞者 Matilda Sakamoto ，她曾參與 Shura 、 Red Hot Chili Pepper 、 Wet 的MV演出。

Apple 新宣傳片的舞者 Matilda Aakamoto。(圖片來源：matildasakamoto 網站)

曾在2016年Clockenflap演出的烏克蘭音樂人 Shura ，新作《religion》你也可以看到舞者Matilda Sakamoto ：

Flume feat. Toro y Moi 的新作《The Difference》的MV也於同日推出，Flume於城市中跑步，慢動作的 Toro y Moi 則被幻彩液體「倒頭淋」，與廣告同樣是展現極度對比的狀態，歌曲全長只是2分19秒，而且頭尾是可無縫連接，越來越短，讓聽眾可以loop多幾次，增加收聽率，已經是樂壇大趨勢。