Thundercat 與 Ty Dolla $ign 及 Lil B 合作的新歌《 Fair Chance 》上線,也是作為向 Thundercat 的已故好友、rapper 音樂人 Mac Miller 的最後致敬。

「 這是一首關於 Mac 的歌,他的去世震憾了整個音樂社群。」Thundercat 又說:「 Ty 是位堅毅的音樂人,他聽到我寫的這首歌就完全知道是怎樣的一回事。錄這歌的時候我和他也在一起,他給我我的歌加入了他認為適合的元素,已我很喜歡。」

Mac Miller 於 2011 年在 hip hop 界響起名堂,可惜一直與毒癮糾纏,於 2018 年意外吸入過多毒品去世。他生前推出了五張專輯,包括他死前一個月面世的《 Swimming 》,今年初唱片公司追加專輯《 Circles 》。

《 Fair Chance 》會同時收錄在 Thundercat 於 4 月推出的第四張專輯《 It Is What It Is 》,專輯同時有歌曲《 Black Qualls 》和《 Dragonball Durag 》