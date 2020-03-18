香港也有嗎？Bandcamp 不抽佣一天「幫音樂人交租」？

新冠肺炎（ COVID-19 ）在全球肆虐，美國加州集串流及 e-Commence 於一體的音樂平台 Bandcamp，發出聲明指於美國時間 3 月 20 日的整個 24 小時內，不會對利用平台銷售作品歌曲的音樂單位或人士抽佣，說是「希望向音樂人提供真正的幫助」。但一天，真是有用嗎？

2008 年由前 Oddpost 的員工 Ethan Diamond、程式員 Shawn Grunberger 、 Joe Holt 和 Neal Tucker 創立，只要你有作品就可以免費上載到 Bandcamp，樂迷也不需付月費，而是直接在樂手／樂隊的 Bandcamp 頁面線上購買作品（數碼專輯、實體 CD、黑膠等等）。Bandcamp 會在每位樂手的收入中抽 15%，到其收入超過 5000 元美金後則只抽 10%。

但近月新冠肺炎全球爆發，不時大型活動延期或取消，以這些活動的收入維生的音樂表演者首當其衝，bandcamp 就宣佈於美國時間 3 月 20 日的整個 24 小時內，暫停對利用平台銷售作品歌曲的音樂單位或人士抽佣，指「將創作人最需要的金錢直接放回他們的口袋中。」噢，那即是平時那些錢就不是最需要了嗎？聲明中的 CEO Ethan Diamond 續說：「一天入面多出來的收入隨時是他們能不能交到租的分別。」嘩，原來他們知道音樂創作人都要交租的。

好好好，先停停語帶嘲諷，bandcamp 可以算是「算係咁啦！」因為都是在眾多串流平台中少數會提出這個「恩賜」的。

Bandcamp 總部

另外外國音樂機構 Recording Academy 旗下的慈善組織 MusiCares 也成立了一個叫「 the COVID-19 Relief Fund 」的基金幫助一眾巡演被取消的音樂人，要知受影響的人不只是幕前的歌手、樂隊，一眾幕後的工作人員隨時沒了維生的依靠。基金共提供 200 萬美元的款項作支援。