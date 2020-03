抗疫恩物！Metal 動畫《 Metalocalypse 》全集線上免費播

成人動畫製作室 Adult Swim 讓一眾要 Work from Home 或自我隔離的人士有一份抗疫恩物!他們將全集以金屬音樂作主題的《 Metalocalypse 》免費線上播!

《 Metalocalypse 》由 2006 年起播出,共四季 61 集,講述虛構的金屬樂隊 Dethklok 五位成員的經歷,當也帶著對金屬音樂圈的惡搞、inside joke 之元素,到 2013 年的特別章《 Metalocalypse: The Doomstar Requiem – A Klok Opera 》為這一套黑色幽默的動畫作結。

《 Metalocalypse 》由本身是棟篤笑、聲優、動畫師的 Brendon Small 和喜劇編劇 Tommy Blacha 共同創製,在四季後得不到延續故事的機會,甚至有 fans 發起聯署要求有新一季故事,但到這一刻,大家仍是期待 Dethklok 的回歸。不過正正在這個疫情爆發的時刻,Adult Swim 將全集《 Metalocalypse 》線上免費播放,大家可以在 Adult Swim 的網頁和 App 觀看。

其實《 Metalocalypse 》除了 TV series,他們也有以 Dethklok 之名推出過三張金屬專輯《 The Dethalbum 》、《 The Dethalbum II 》和《 The Dethalbum III 》,Brendon Small 負責主唱和結他,不能小看!

他們更在 2019 年舉行的《 Adult Swim Festival 》有現場演出呢!