【突發】Radiohead 結他手 Ed O’Brien 有徵狀疑染新冠肺炎

「不要有事、不要有事、不要有事！」這應該是樂迷看到這個消息時的第一個反應！Radiohead 主結他手 Ed O’Brien 懷疑自己中招新冠肺炎（ COVID - 19 ）！

Ed O’Brien 在與 Uproxx 的線上訪問中透露自己已有流感徵狀達 10 天了，他更說：「過去幾天我更失去了味覺和嗅覺... 我上網 Google 了一下，看到這些都是新冠肺炎的病徵，我懷疑我中招了。」

Ed 現在只是家中養病和隔離，並沒有去醫院進一步治療，「那不過是如患上流感的感覺，沒大不了。」他說。

嘩，他還是這樣輕鬆啊！COVID-19 真是會「攞人命」的啊！剛新近的報道也有指，英國的鼻科醫生指出，即使沒有明顯的病徵，若突然失去味覺和噢覺，在醫學上意即 anosmia 或 hyposmia，就很大機會是患上了 COVID-19，他們在統計全球的患者病徵時也在中國、韓國和意大利的患者找到類似情況。希望 Ed O’Brien 不要拖延了治療的時機，和盡快康復吧！

Ed O’Brien 的懷疑染上新冠肺炎，不其然讓人回想起 2011 年 psychedelic pop 樂隊 Broadcast 的女主音 Trish Keenan 在到澳洲巡迴演出時染上了當時威力強勁的「豬流感」H1N1 引發的肺炎去世... 樂迷絕對絕對不想這種事會重演。認真說多次，可以留在家的就留在家，必需出門的請戴口罩、洗手洗手洗手洗手洗手洗手洗手！