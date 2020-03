揸車時不要播？10 首會引發交通意外的歌！

不少人都會駕車,在香港又好,去到台灣、日本甚至歐洲,大家都會自駕遊,除了是為了自由自在地去不同目的地外,也可以在車廂中有著自己或朋友的「私人小天地」,邊播著歌看著沿途風景絕對是樂事。不過,歌的 playlist 和選擇是一門學問也是「性命悠關」的東西,有研究指,有 10 首歌曲的節拍、旋律會牽動控制著軚盤的你/妳,太興奮太激烈的話隨時...

即是呢,在外國天大地大,會去 road trip 的時間多的是,但駕車在路上都是要打醒十二分精神,是有壓力的。在車中播歌,都是想讓自己清醒一點:

有 vaporwave 音樂當然好,但若選歌選得不細心,選了些太激烈的歌影響情緒影響專注力的話就大件事了。英國心理學家及教授 Dr. Simon Moore 以節奏( Tempo、以 Beats Per Minute 計)和能量( Energy,歌曲的音量和強度)去計算,如果歌曲令你的心跳每分鐘超過 100 就是為之「在駕車途中聆聽會非常危險」的「 Dangerous Songs 」了。

《 Move Bitch 》- Disturbing tha Peace(會令你每分鐘心跳 178 下)

飛車時不要聽,但,塞車時,要聽。不過別聽得太浮躁一下撞到了前面車的 bumper。

《 The Pretender 》- Foo Fighters(會令你每分鐘心跳 173 下)

《 Notget 》- Björk(會令你每分鐘心跳 179 下)

你以為 Björk 是冰島音樂人就是弄些「洗滌心靈的歌」?錯了,一樣會有令你心跳加速的作品!

《 Prophets of Rage 》- Prophets of Rage(會令你每分鐘心跳 200 下)

有過 3 年歷史的 rap rock 天團,當中有 Rage Against the Machine、Audioslave、Public Enemy 的成員,不過當 Rage Against the Machine 重組時,PoR 也就完結了。

《 The Rock Song 》- blink-182(會令你每分鐘心跳 193 下)

《 Immigrant Song 》- Led Zeppelin(會令你每分鐘心跳 113 下)

《 Banana Brain 》- Die Antwoord(會令你每分鐘心跳 150 下)

《 Till I Collapse 》- Eminem(會令你每分鐘心跳 171 下)

《 Castle on the Hill 》- Ed Sheeran(會令你每分鐘心跳 135 下)

《 Big For Your Boots 》- Stormzy(會令你每分鐘心跳 175 下)

當然,聽歌牽動情緒,也因應你聽的時候那份心情,若本身你性格是較為 relax 的,聽這些強勁的歌也可能覺得不而為然,反而,別在駕車時聽這首,會睡著...