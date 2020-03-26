揸車時不要播？10 首會引發交通意外的歌！

不少人都會駕車，在香港又好，去到台灣、日本甚至歐洲，大家都會自駕遊，除了是為了自由自在地去不同目的地外，也可以在車廂中有著自己或朋友的「私人小天地」，邊播著歌看著沿途風景絕對是樂事。不過，歌的 playlist 和選擇是一門學問也是「性命悠關」的東西，有研究指，有 10 首歌曲的節拍、旋律會牽動控制著軚盤的你/妳，太興奮太激烈的話隨時...

即是呢，在外國天大地大，會去 road trip 的時間多的是，但駕車在路上都是要打醒十二分精神，是有壓力的。在車中播歌，都是想讓自己清醒一點：

有 vaporwave 音樂當然好，但若選歌選得不細心，選了些太激烈的歌影響情緒影響專注力的話就大件事了。英國心理學家及教授 Dr. Simon Moore 以節奏（ Tempo、以 Beats Per Minute 計）和能量（ Energy，歌曲的音量和強度）去計算，如果歌曲令你的心跳每分鐘超過 100 就是為之「在駕車途中聆聽會非常危險」的「 Dangerous Songs 」了。

《 Move Bitch 》- Disturbing tha Peace（會令你每分鐘心跳 178 下）

飛車時不要聽，但，塞車時，要聽。不過別聽得太浮躁一下撞到了前面車的 bumper。

《 The Pretender 》- Foo Fighters（會令你每分鐘心跳 173 下）

《 Notget 》- Björk（會令你每分鐘心跳 179 下）

你以為 Björk 是冰島音樂人就是弄些「洗滌心靈的歌」？錯了，一樣會有令你心跳加速的作品！

《 Prophets of Rage 》- Prophets of Rage（會令你每分鐘心跳 200 下）

有過 3 年歷史的 rap rock 天團，當中有 Rage Against the Machine、Audioslave、Public Enemy 的成員，不過當 Rage Against the Machine 重組時，PoR 也就完結了。

《 The Rock Song 》- blink-182（會令你每分鐘心跳 193 下）

《 Immigrant Song 》- Led Zeppelin（會令你每分鐘心跳 113 下）

《 Banana Brain 》- Die Antwoord（會令你每分鐘心跳 150 下）

《 Till I Collapse 》- Eminem（會令你每分鐘心跳 171 下）

《 Castle on the Hill 》- Ed Sheeran（會令你每分鐘心跳 135 下）

《 Big For Your Boots 》- Stormzy（會令你每分鐘心跳 175 下）

當然，聽歌牽動情緒，也因應你聽的時候那份心情，若本身你性格是較為 relax 的，聽這些強勁的歌也可能覺得不而為然，反而，別在駕車時聽這首，會睡著...