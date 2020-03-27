Nine Inch Nails 全新雙專輯 Ghost V & VI 開放免費下載

多產的Nine Inch Nails 主腦 Trent Reznor 以及其創作伙伴 Atticus Ross ，除了進行NIN的企劃，亦活躍於配樂圈子，早前美劇《Watchmen》及即將推出的PIXAR動畫《Soul》，亦出自他們的手筆。 善於營造殺手式冷酷氛圍，在同步推出的新雙專輯《GHOSTS V: TOGETHER 》及《GHOSTS VI: LOCUSTS》延續十多年前的專輯《Ghost I-IV》的虛無感，疫症期間仲開放免費下載。

Nine Inch Nails 成員 Trent Reznor 與 Atticus Ross 全新的概念團照。(圖片來源：NIN 網站)

昨晚 Nine Inch Nails 在官方網站發布他們新專輯的消息，並向樂迷留下一段感言。內容大概的意思

「確實很奇異，隨著每小時不斷更新的新聞，我們感覺到人與人之間的變動，希望情況得到舒緩，但這些變動已經是以分鐘來計算。就算我們已經定義自己是拒絕社交的狀況，但實際上我們已插上電，需要互相連繫。音樂，不管你是聆聽它、思考它、還是創作它，它總能夠幫助過渡任何事，無論好事及壞事。想到這一點，我們決定開夜車趕工，完成全新的專輯，希望令事情保持理性的態度。」

MUSIC – WHETHER LISTENING TO IT, THINKING ABOUT IT OR CREATING IT – HAS ALWAYS BEEN THE THING THAT HELPED US GET THROUGH ANYTHING – GOOD OR BAD. Nine Inch Nails

黑白對比顏色封面的兩張專輯，白色的《GHOSTS V: TOGETHER》偏向post rock的走向，合成器的延音、鋼片琴音色的鼓擊樂與「whit noise」互相產生的共鳴，像日光透視進入心房的感覺，就如NIN 官方的解說 《GHOSTS V: TOGETHER》是表達事物好像一切都會安好。

GHOSTS V: TOGETHER IS FOR WHEN THINGS SEEM LIKE IT MIGHT ALL BE OKAY Nine Inch Nails

黑色的《GHOSTS VI: LOCUSTS》作為延續，回應之前看似安好的事情，最後你會弄清真相。專輯以「蝗蟲」為題，已經表達了一種不安的情緒和結果，哥德式的鋼琴編曲，工業味的敲擊和noise，像NIN為驚懼電影的配樂，亦是他們最拿手的風格。

GHOSTS VI: LOCUSTS… WELL, YOU’LL FIGURE IT OUT. Nine Inch Nails

Trent Reznor 與 Atticus Ross 給樂迷的信。(圖片來源：Moment Hung)

Nine Inch Nails 全新專輯《GHOSTS V: TOGETHER 》及《GHOSTS VI: LOCUSTS》已在官方網站開放下載，樂迷亦可從YouTube及串流音樂平台收聽。