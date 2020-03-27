【新冠肺炎】抗疫開催！坂本龍一免費網上直播音樂會

對的，日本音樂大師坂本龍一原定 4 月來港的音樂會因為新冠肺炎疫情延期到 9 月，但現在他與演奏家本條秀慈郎將於 4 月 2 日晚上舉行音樂會，更全程免費網上直播！

坂本龍一（ Ryuichi Sakamoto ）與其他音樂家合作了「 commmons 」企劃，將與日本傳統樂器三味線演奏家本條秀慈郎於香港時間 4 月 2 日晚上六時，舉辦名為「Ryuichi Sakamoto: PTP04022020 with Hidejiro Honjoh」的音樂會，會在 dTV 免費線上播。

在 dTV 的網頁宣傳版面上以日語寫有「不要輸給新冠肺炎！」和「緊急開催！」，寫上了小聲明：「鑑於武漢肺炎疫情嚴重，各地政府呼籲民眾避免外出，減低病毒傳染風險。有見及此，是次音樂會將提供網上直播，全球樂迷在於 dTV 免費收看。」但慢著，不要太太太太興奮，首先大家要有日本信用卡才行，因為要以此登記會員呢。

沒有日本信用卡也不緊要，坂本龍一在官方一連四周公開「 playing the piano europe 2009 - Limited Edition」音樂會的片段，全球網民均可免費收看。香港時間今日（3 月 27 日）晚上 8 點首播，大家就可以看到了！