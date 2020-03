《驅魔人》《閃靈》都用 - 波蘭前衛作曲家去世

極具影響力的波蘭作曲家兼指揮家 Krzysztof Penderecki 於他在 Krakow 的家去世,終年 86 歲。消息由他的妻子 Elzbieta 創辦的 Ludwig van Beethoven Association 主席 Andrzej Giza 確認。他一生的作品無數,用在不少經典電影的配樂當中,更是 Radiohead 主結他手 Jonny Greenwood 在製作電影配樂是的靈感來源

Krzysztof Penderecki 於 1933 年在波蘭城市 Dębica 出生,於 Krakow 音樂學院修讀,畢業後就成為了學院的音樂導師。作為當期時的前衛( avant garde )作曲家之一, Penderecki 於 1960 年得到國際推崇的作品《 Threnody for the Victims of Hiroshima 》一曲不得不提。當年由費城管弦樂團錄下的版本,更在末世科幻電影《 Children of Men 》採用,也是 David Lynch 神作延續《 Twin Peaks: The Return 》的第八集中的望導配樂。

除了《 Hiroshima 》一曲, Penderecki 在1967 年的作品《 Dies Irae( Auschwitx Oratorio )》也是相當 emotional 及令人印象深刻:

不過令最多人聽到 Krzysztof Penderecki 這名字的,是他的樂章在不少經典電影中響起過。如 1960 年的《 String Quartet 》及《 Kanon For Orchestra and Tape 》都在 1973 年傳奇恐怖片《驅魔人》( The Exorcist )中用過。

還未止,大導 Stanley Kubrick 當年更是 Penderecki 的忠實 fans,於經典大作《閃靈》( The Shinning )用了共六首他的作品:《 Utrenja II: Ewangelia 》、《 Utrenja II: Kanon Paschy 》、《 The Awakening of Jacob 》、《 De Natura Sonoris No. 1 》、《 De Natura Sonoris No. 2 》和《 Polymorphia 》。

其中《 Polymorphia 》的經典之處在於利用了 48 位弦樂手 —— 24 位小提琴手,中提琴、大提琴和低音大提琴手各 8 位 —— 去表現出弦樂可發揮的可能性。

Penderecki 更啟發了 Radiohead 主結他手 Jonny Greenwood,Johnny 在 2005 年為 BBC Concert Orchestra 當駐場作曲家時,寫下的一曲《 Popcorn Superhet Receiver 》充滿了 Penderecki 的風格和元素。到製作由 Paul Thomas Anderson 執導的電影《 There Will Be Blood 》的原聲大碟時,也加了幾節《 Popcorn Superhet Receiver 》到當中。兩人更在 2012 年合作推出了專輯,當中收錄了 Penderecki 的 《 Threnody for the Victims of Hiroshima 》和 《 Polymorphia 》,而另外就有 Jonny 的《 Popcorn Superhet Receiver 》和《 48 Responses to Polymorphia 》,以「音樂對話」也是「惺惺相惜」。 Penderecki 也有聽過 Radiohead 的作品,他曾說過:「 我 11 歲的孫女一聽 Radiohead 這名字就知他們是誰。她給了他們的幾張 CD 我聽,很不錯,很有樂韻。」Johnny Greenwood 在 Penderecki 去世的消息發佈後也在 twitter 悼念:「他是最偉大的人物,也是一位極富創造力的作曲家。他又是一個溫柔熱情的人。這是波蘭音樂界的巨大損失。我向他的家人表達最深切的慰問。」

RIP Krzysztof Penderecki