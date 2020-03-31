Stay Home Save Lives 恩物 - 十首適合你在「 WFH 」時聽的歌

其實新冠肺炎早在年初已令港人聞風喪膽，亦經歷了「第一波」的自我隔離時刻，不少打工仔都要「 WFH 」（ Work From Home，Work From Hill 另計吧）。現在看來是第二波了，又有不少打工仔會「 WFH 」，一於來個小小的「 WFH Playlist 」啦！十首不多不少，也可以抒緩一下心情呢。

《 Weightless 》- Marconi Union

來自英國曼徹斯特的 ambient 樂隊，2011 年與英國聲音治療學院合作製作了這首 8 分鐘樂曲。當時有指不要在駕車是聽這曲，尤其夜晚，因為會令人過份放鬆睡著覺繼而發生意外。

《 Svefn-g-englar 》- Sigur Rós

1999 年推出的單曲，讓世人知道了這冰島樂隊的存在。 Svefn-g-englar 是一個冰島語的 pun 來，結合了「 sleepwalkers 」和「 sleepangels 」的意思。歌在冰島 Reykjavík 的一間歌劇院中錄成的。當然最經典也是其 mv，找來了十多位有唐氏綜合症的男女來演出，其實他們都是演員來，當年在冰島的 Perlan Theatre Group 中擔當話劇組。

《 Green Grass of Tunnel 》- Múm

2002 年另一冰島 ambient/electronica 樂隊 Múm 的第二張專輯《 Finally We Are No One 》見證了 Valtýsdóttir 孖生姊妹在樂隊最巔峰時刻，開首的這一曲已經要帶大家走入冥想之地，聽著她倆柔弱地唱起每一句歌詞，都好像要見到了世外桃源的仙子一般。

《 Morning Talk / Supersymmetry 》- Arcade Fire and Owen Pallett

其實就是收錄在 2013 年電影《 Her 》的 OST 曲目，OST 到現在都沒有推出實體碟，大家可以在 YouTube 上逐首聽，這裡分享了《 Morning Talk / Supersymmetry 》，但其實，可以的話，就整個 OST 完整地聽一次吧。《 Dimensions 》一曲也是百聽不厭。

《 The Magic Place 》- Julianna Barwick

實驗 ambient / avant garde 女唱作人 Julianna Barwick 的處女專輯，可以說是邊冥想（或發白日夢）邊聽的音樂最佳選擇。要記住，不論是小孩還是大人，每天都要用一點點時間，看著窗外景色「亂想一通」一下，當是放空一下吧，再回到工作枱上重拾專注力很有幫助。除了《 The Magic Place 》另一首在第三張專輯《 Will 》中的一曲《 Nebula 》也很不錯。

《 On The Nature Of Daylight 》 - Max Richter

2004 年收錄在 neo-classical 英國作曲家 Max Richter 第二張專輯《 The Blue Notebooks 》內。被多部電影和劇集採用作配樂：2006 年的《 Stranger than Fiction 》、2010 年的《 Shutter Island 》、2016 年的《 Arrival 》等。2018 年專輯推出了 15 周年紀念版，更有 Max 來港演出專輯《 Memeoryhouse 》、《 Four Season Recomposed 》和當然少不了的這首他的代表作。也有女星 Elizabeth Moss 當監製，為歌曲拍下了短片式的 mv。

《 The Fields of Ard Skellig 》- Marcin Przybyłowicz

其實又是一首在 OST 的歌，不過這是在電玩遊戲《 The Witcher 3: Wild Hunt 》的 OST，歌曲是由波蘭作曲家 Marcin Przybyłowicz 製作，他結合了 Celtic 風格在內，去形容遊戲中叫 Skellige 的北方島國的環境。原曲 3 分多鐘，但網上有 fans 弄了加長版，15 分鐘至 1 小時 loop 著播也有。

《 Spectre 》- Tycho

上面這麼多首都好像會令人昏昏欲睡，怎樣 WFH ？好，那就來一點有節拍的提提神。2014 年由 Scott Hansen 以 Tycho 之名推出的第三張專輯《 Awake 》內的一曲，加入了鼓手 Rory O’Connor 後，可以說是標誌著 Tycho 由 ambient 走到 post-rock 之地，歌曲更有力量和節拍，是令人聽得賞心悅耳的作品。那年的 KEXP live，是 Tycho 令人難忘的演出。當然，不計疫情的影響，樂迷當然是希望樂隊繼 2015 年後再來港演出。

《 Wandering Star 》- Poliça

好了，大家要準備回到了「工作狀態」了，再聽 2012 年美國 synth-pop 樂隊收錄在首張專輯《 Give You The Ghost 》的一曲。 Poliça 女主音 Channy Leaneagh 利用不同的 Autotune 效果，令好的歌聲有種「 get stoned 」的感覺。《 Wandering Star 》可以說是專輯中最 epic 得一首，mv 也以顏料、畫、現代舞等藝術題材作主導，呈現出一段極有詩意意境的小故事。

《 Something of an End 》- My Brightest Diamond

是一首有 14 年歷史的歌曲了，收錄在這美國 indie rock 樂隊的首張專輯《 Bring Me the Workhorse 》，主腦人、女唱作人 Shara Nova 讓樂迷聽到一張有如 Björk 的實驗專輯，《 Something of an End 》也可以說是一首「應景」的歌曲，2020 年，會是一個人類文明的「階段性完結」嗎？

好了，又要回到手提電腦屏幕中營營役役為生活了。

（呀呀呀都是忍不住，聽多一首，remind 一下自己這樣的生活有何意義？）

《 Take The Power Back 》- Rage Against The Machine