Stay Home Save Lives 恩物 - 十首適合你在「 WFH 」時聽的歌

其實新冠肺炎早在年初已令港人聞風喪膽,亦經歷了「第一波」的自我隔離時刻,不少打工仔都要「 WFH 」( Work From Home,Work From Hill 另計吧)。現在看來是第二波了,又有不少打工仔會「 WFH 」,一於來個小小的「 WFH Playlist 」啦!十首不多不少,也可以抒緩一下心情呢。

《 Weightless 》- Marconi Union

來自英國曼徹斯特的 ambient 樂隊,2011 年與英國聲音治療學院合作製作了這首 8 分鐘樂曲。當時有指不要在駕車是聽這曲,尤其夜晚,因為會令人過份放鬆睡著覺繼而發生意外。

《 Svefn-g-englar 》- Sigur Rós

1999 年推出的單曲,讓世人知道了這冰島樂隊的存在。 Svefn-g-englar 是一個冰島語的 pun 來,結合了「 sleepwalkers 」和「 sleepangels 」的意思。歌在冰島 Reykjavík 的一間歌劇院中錄成的。當然最經典也是其 mv,找來了十多位有唐氏綜合症的男女來演出,其實他們都是演員來,當年在冰島的 Perlan Theatre Group 中擔當話劇組。

《 Green Grass of Tunnel 》- Múm

2002 年另一冰島 ambient/electronica 樂隊 Múm 的第二張專輯《 Finally We Are No One 》見證了 Valtýsdóttir 孖生姊妹在樂隊最巔峰時刻,開首的這一曲已經要帶大家走入冥想之地,聽著她倆柔弱地唱起每一句歌詞,都好像要見到了世外桃源的仙子一般。

《 Morning Talk / Supersymmetry 》- Arcade Fire and Owen Pallett

其實就是收錄在 2013 年電影《 Her 》的 OST 曲目,OST 到現在都沒有推出實體碟,大家可以在 YouTube 上逐首聽,這裡分享了《 Morning Talk / Supersymmetry 》,但其實,可以的話,就整個 OST 完整地聽一次吧。《 Dimensions 》一曲也是百聽不厭。

《 The Magic Place 》- Julianna Barwick

實驗 ambient / avant garde 女唱作人 Julianna Barwick 的處女專輯,可以說是邊冥想(或發白日夢)邊聽的音樂最佳選擇。要記住,不論是小孩還是大人,每天都要用一點點時間,看著窗外景色「亂想一通」一下,當是放空一下吧,再回到工作枱上重拾專注力很有幫助。除了《 The Magic Place 》另一首在第三張專輯《 Will 》中的一曲《 Nebula 》也很不錯。

《 On The Nature Of Daylight 》 - Max Richter

2004 年收錄在 neo-classical 英國作曲家 Max Richter 第二張專輯《 The Blue Notebooks 》內。被多部電影和劇集採用作配樂:2006 年的《 Stranger than Fiction 》、2010 年的《 Shutter Island 》、2016 年的《 Arrival 》等。2018 年專輯推出了 15 周年紀念版,更有 Max 來港演出專輯《 Memeoryhouse 》、《 Four Season Recomposed 》和當然少不了的這首他的代表作。也有女星 Elizabeth Moss 當監製,為歌曲拍下了短片式的 mv。

《 The Fields of Ard Skellig 》- Marcin Przybyłowicz

其實又是一首在 OST 的歌,不過這是在電玩遊戲《 The Witcher 3: Wild Hunt 》的 OST,歌曲是由波蘭作曲家 Marcin Przybyłowicz 製作,他結合了 Celtic 風格在內,去形容遊戲中叫 Skellige 的北方島國的環境。原曲 3 分多鐘,但網上有 fans 弄了加長版,15 分鐘至 1 小時 loop 著播也有。

《 Spectre 》- Tycho

上面這麼多首都好像會令人昏昏欲睡,怎樣 WFH ?好,那就來一點有節拍的提提神。2014 年由 Scott Hansen 以 Tycho 之名推出的第三張專輯《 Awake 》內的一曲,加入了鼓手 Rory O’Connor 後,可以說是標誌著 Tycho 由 ambient 走到 post-rock 之地,歌曲更有力量和節拍,是令人聽得賞心悅耳的作品。那年的 KEXP live,是 Tycho 令人難忘的演出。當然,不計疫情的影響,樂迷當然是希望樂隊繼 2015 年後再來港演出。

《 Wandering Star 》- Poliça

好了,大家要準備回到了「工作狀態」了,再聽 2012 年美國 synth-pop 樂隊收錄在首張專輯《 Give You The Ghost 》的一曲。 Poliça 女主音 Channy Leaneagh 利用不同的 Autotune 效果,令好的歌聲有種「 get stoned 」的感覺。《 Wandering Star 》可以說是專輯中最 epic 得一首,mv 也以顏料、畫、現代舞等藝術題材作主導,呈現出一段極有詩意意境的小故事。

《 Something of an End 》- My Brightest Diamond

是一首有 14 年歷史的歌曲了,收錄在這美國 indie rock 樂隊的首張專輯《 Bring Me the Workhorse 》,主腦人、女唱作人 Shara Nova 讓樂迷聽到一張有如 Björk 的實驗專輯,《 Something of an End 》也可以說是一首「應景」的歌曲,2020 年,會是一個人類文明的「階段性完結」嗎?

好了,又要回到手提電腦屏幕中營營役役為生活了。

(呀呀呀都是忍不住,聽多一首,remind 一下自己這樣的生活有何意義?)

《 Take The Power Back 》- Rage Against The Machine