周耀輝歌詞創作班：疫症中的城市探索 向醫護及司機致敬

香港著名填詞人 周耀輝，同時亦於浸會大學任教性別課題及歌詞創作，每年他的歌詞創作班都會有一個作品展進行。 看來今年作品展會因疫情取消之際，他們的學員將2018年《趁香港還有你們》作品展的兩首創作製成MV，往日的情感配上疫症的幻想，同時向這時的醫護人員及司機政敬。

我是拒載的壞人 抗拒被困身 這夜每段說話 像漂白 內裏灰暗 馬路的事

整個《趁香港還有你們》計畫，將有三個作品推出，在已發放的兩個MV《馬路的事》及《安然淺笑》，分別是關於的士司機與護士的故事。

跟據原作者的文案，《馬路的事》的故事發生於2018年年底，第八屆周耀輝歌詞創作班的同學方仲恩（方丈）遇上了加大碼紅的司機Johnathan。那時候，Johnathan 夜裏經常接載到疲憊不堪的乘客，而他們不時會分享自己生活的煩惱事。Johnathan除了是司機，也是聆聽者。因此，方丈寫下了《馬路的事》，送給Johnathan，也送給一群不分晝夜、不分遠近地接載乘客的司機。

(筆者：這些不是職責所在，盡職的司機真是難得！)

舊時 好想 好想把你安撫 現在 好想 好想找到安穩 安然淺笑

《安然淺笑》的故事，源自周耀輝歌詞創作班的同學郭咏冰（冰冰）遇上了高級註冊護士黃淑嫻。經過了三次訪談後，冰冰寫下了《安然淺笑》，送給黃姑娘，也希望向一眾在高壓環境下工作的醫護人員致敬。MV中出現的小童式畫作，全部都是由真實的小朋友所繪畫，再一班浸大的舊生將他們的畫作製成MV。