非主流意見：沒《摘星奇緣》你未必聽過《 Ain’t No Sunshine 》

英國電影,不是只有每逢聖誕才在電視播一次的《真的戀愛了》( Love Actually ),這「節日」電影主理人 Richard Curtis 還編寫或執導很多電影作品如《四個婚禮一個葬禮》( Four Weddings and a Funeral )、《 BJ 單身日記 》( Bridget Jones's Diary )、較近期的有《回到最愛的一天》( About Time ),還有就是今天要講的《摘星奇緣》( Notting Hill ),當中播起由剛日前以 81 歲之齡去世的 Bill Withers 主唱一曲《 Ain’t No Sunshine 》,不是因為這套戲,你會有聽過有唱過嗎?

1999 年《摘星奇緣》( Notting Hill )由 Hugh Grant 及 Julia Roberts 主演,故事簡潔但又幽默又令人深刻。沒錯的到最後也不過是一套大眾愛情片,但電影中用到的歌曲/ OST,可以說是《 (500) Days of Summer 》早了十年的 OST 版本。《摘星奇緣》當中經典場口幕幕皆是,但要數最有 mood 又拍得有 feel 的,一定是《 Ain’t No Sunshine 》 一曲響起的一幕:

這首由美國 soul/blues 唱作人 Bill Withers 創作的 1971 年歌曲,收錄在他首張專輯《 Just as I Am 》的單曲《 Ain’t No Sunshine 》早在 70 年代已在 Billboard Hot 100 排行榜位列第三,除了為他贏得了格林美最佳 R&B 歌曲獎外,也在同年就由當時只有 13 歲的 Michael Jackson 翻唱,收錄在他的首張個人專輯《 Got to Be There 》中

不過,要到 90 年代末,《 Ain’t No Sunshine 》原曲才在演藝界中響起,比較為人熟悉的有 1997 年的拳王阿里的紀錄片《 When We Were Kings 》,另就是《摘星奇緣》了。聽聽原曲:

Bill Withers 的現場演出也非常好看,他也絕對不只是有「一首 hit 歌咁大把」,Bill 生前都有多首你未必知是他唱但一聽就記得的歌曲,除了《 Ain’t No Sunshine 》,還有與 saxophone 大師 Grover Washington Jr. 一起灌錄的名曲《 Just the Two of Us 》

正如上面說到,聽 Bill Withers 也就要看他的現場,當然我們沒法回到過去,唯有到 YouTube 用視覺聽覺去回味吧。1973 年的《 Use Me 》BBC 現場演出是一絕的

最後,以 Bill 送給她祖母的歌曲《 Grandma’s Hands 》來懷緬 Bill Withers 的音樂。