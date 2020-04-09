質疑新冠疫情變相壓制自由? Aphex Twin 於 SoundCloud 上載新歌

Aphex Twin aka Richard James 一直以來以有「鬼才怪電」音樂人之稱，做的音樂、影片夠前衛實驗性又 mind blown 之餘，也一向有著一份神秘感。不過作為他的樂迷，總會找到他上載新作的地方。在 SoundCloud 的帳戶「 user18081971 」這個被一致肯定是 Aphex Twin 的「非官方分享頻道」上，自一個月前再有新動作，有六首新作上載。大家除了聽疑似新歌外，樂迷也曾在這個 SoundCloud 用戶版面中看到質疑新冠疫情規模可信性的一則訊息！

這個 SoundCloud 版面，可以說是版公認為 Aphex Twin 用來上載、分享新作的平台，也算是第四個 version 了。早在 2015 年就有報道指他利用 SoundCloud 來上載新作（ 分別是 user487363530、 user4873635301 向 user48736353001，001 那個還在，只是沒有任何歌，但 Profile Pic 和 Richard James 用別名 The Tuss 推出的專載《 Rushup Edge 》裡用的羊咩咩 封套一樣），現在的「 user18081971 」除了未被刪除外，也是有「星」的 Pro 用戶。在一個月前才分享了一首《 dark horse overlord acid+7 》外，也在今月初於版面分享了一則訊息：

訊息在之後刪除了。樂迷 cap 了圖在 Reddit 分享的。

訊息除說他的父親剛去世感到悲痛外，也指出「但不是因為 COVID-19（ 新冠肺炎 ），如果有人向你展示 COVID-19 的統計，大家一定要質問這些數字代表『因為 COVID-19 』而死還是『 同時患有其他病症及 COVID 19 』而死。」之後更指這個時勢社會已變成警察城市（ Police State ），說他們會為政府做任何事去壓制自由，嘩，為何說的情況這樣熟口熟面？在說香港嗎？

Anyway 訊息在之後刪除了，上圖都是有樂迷 cap 了圖在 Reddit 分享的。同時，在這個「 user18081971 」的 SoundCloud 版面都有不少網頁連結到去一些「解釋甚麼是 COVID-19 」，當中都是指出這病毒「和一般流感病毒無異」，嘩，如果這何 page 真是屬於 Aphex Twin，那代表他是相信這次的新冠肺炎也是個政府權貴的大陰謀嗎？大家就當是探奇去看吧，但都是聽新歌緊要點，六首疑似 Aphex Twin 新歌為《 m11st lon 》、《 prememory100N pt2 》、《 tha2 》、《 s8v1 [brooklyn] 》、《 Tha2 [world scam mix] 》和《 qu 1 》，其中《 qu 1 》用上了一位爸爸拖著一小孩的照片，是 Richard James 的爸爸嗎？

聽完可以看看在版面的右手邊的 link。（嘩，大陰謀呀！）