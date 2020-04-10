末日伴侶！浪漫器樂 World's end girlfriend 全數專輯免費下載

曾經為是枝裕和電影《空氣人形》及幾米漫畫改編電影《星空》配樂，日本最浪漫的器樂音樂人 World's end girlfriend ，昨晚於官方專頁宣布全數於Bandcamp上架的專輯，可供免費及自行定價下載，心碎、蒼涼、浪漫的感覺讓你安然迎接末日。

在 World's end girlfriend 的官方聲明大概提到：大家現在留在家中，是一個平靜而痛苦的時間。你可以沉醉於Netflix或者Youtube影片之中，但亦是一個好的機會透過音樂讓你深入了解自我。希望World's end girlfriend 的音樂可陪你面對這個「新的地獄」。

World's end girlfriend 全數專輯於 BandCamp 可免費及自行定價下載。(圖片來源：BandCamp)

我要你聽聽病毒的咆哮, 平靜和新的地獄季節. 如果你一個人, 請過來。 World's end girlfriend

即然大家都咁得閒，不如睇埋《星空》同《空氣人形》兩套由World's end girlfriend 配樂的的電影，相對個人的專輯的實驗電子元素，他配樂的作品旋律和編曲都較甜美和浪漫，能解你獨自在家的雙/單思之苦，雖然兩套電影都不算happy ending，但在困苦中成長，是我們現在要學懂的事！