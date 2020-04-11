The Strokes 睽違七年新專輯《 The New Abnormal 》高質回歸

大流行疫情令紐約州成為重災區，美國紐約市五人樂團 The Strokes 在這個復活節 Good Friday 發行樂隊睽違七年的回歸專輯《 The New Abnormal 》，樂迷大呼聽得喜出望外又恩惠。專輯交由鼎鼎大名製作人 Rick Rubin 為他們監製是今次的一大焦點，而封面是已故紐約塗鴉藝術家 Jean-Michel Basquiat 的1981年「新表現主義」畫作《 Bird on Money 》。

復活節假期首天(耶穌受難日)，新冠肺炎大流行疫情依然嚴峻，全球很多地區仍實施要市民盡量要避免外出、留在家中作自我隔離之政策。幸而現在有串流音樂服務，即使足不出戶，仍可聽到新鮮出爐的全新專輯。於是在這個 Good Friday ，美國紐約市五人樂團 The Strokes 如期發表了他們睽違七年、叫樂迷望穿秋水的回歸專輯《 The New Abnormal 》，大家都聽得好有小確幸的感覺，大感恩惠。

而重點是這張 The Strokes 的全新專輯，那真的是勁高質，好聽到欲罷不能。

The Strokes ：(上) Nikolai Fraiture 、Albert Hammond Jr. 、 Fabrizio Moretti 、 Julian Casablancas 和(下) Nick Valensi (圖片提供： Sony Music )

說來，讓 The Strokes 得以平地一聲雷的2001年首張專輯《 Is This It 》，當年在英國/歐洲及美國先後於8月和10月面世，就在這段日子之間，紐約市發生了「9.11恐襲」。而今次的《 The New Abnormal 》，又遇上大流行疫情令紐約州成為重災區，紐約州長 Andrew Cuomo 更指出州內死亡個案較「9.11恐襲」時還多，以紐約市的疫情為尤其告急，所以樂隊這第六張專輯喚作「 The New Abnormal 」也相當之諷刺——因為我們正身處一個「不正常」的年代。

由 Julian Casablancas 、 Albert Hammond Jr. 、 Nick Valensi 、 Nikolai Fraiture和 Fabrizio Moretti 五子在紐約市組成的 The Strokes ，毋庸置疑是屬於2000年代的傳奇性樂團，先取得英國獨立名廠 Rough Trade 青睞的他們，牽起了第一波 new wave / post-punk / garage rock 復興樂潮現象，以低成本灌錄出來的處男專輯《 Is This It 》，也被視為劃時代的神級作品。

才出版三張專輯， The Strokes 成員也開始他們分拆發展的局面。於是我們見到兩位主將的各自各精采：結他手 Albert Hammond Jr. 在多年來已出版過五張個人專輯，主唱 Julian Casablancas 出版過個人專輯後又組成他的樂隊 The Voidz 還成立了他的獨立廠牌 Cult Records ；此外，鼓手 Fabrizio Moretti 有他的樂團 Little Joy 及超級組合 Megapuss，低音結手 Nikolai Fraiture 先後有過Nickel Eye 和 Summer Moon 兩隊樂隊， 另一結他手 Nick Valensi 亦有他樂團 CRX ，也是何解在過去十年間 The Strokes 都是處於不持久地合作的鬆散狀態。

The Strokes 上張錄音室專輯，已是2013年的《 Comedown Machine 》，那是他們在不再一起接受訪問、不拍攝照片、不上電視、不作演出的「零宣傳」情況下面世，彷彿要呈現他們可以有幾貌合神離。後來再走在一起灌錄了三首歌曲皆不同風格的2016年 EP 《 Future Present Past 》，但只有曇花一現——即使不久之後，已聞 The Strokes 計劃創作與灌錄全新專輯之樓梯響，直至去年 The Strokes 才正式歸位。

The Strokes 的第六張專輯《 The New Abnormal 》，唱片封面取用了已故紐約塗鴉藝術家 Jean-Michel Basquiat 的1981年「新表現主義」畫作《 Bird on Money 》。

《 The New Abnormal 》的一大焦點，是 The Strokes 交由鼎鼎大名的製作人 Rick Rubin 為他們監製(雙方之合作早在2017年已公佈)，專輯也是在他的加州馬里布錄音室 Shangri-La 灌錄。過去 Rick Rubin 為我們留下的印象，都是為 Beastie Boys 、 Red Hot Chili Peppers 、 Johnny Cash 、 Metallica 、 System of a Down 、 Linkin Park 、 The Mars Volta 等名字的專輯操刀，所以極期待他會如何處理 The Strokes 的音樂。而《 The New Abnormal 》的另一亮點，是唱片封面取用已故紐約塗鴉藝術家 Jean-Michel Basquiat 的1981年「新表現主義」畫作《 Bird on Money 》，即使他們今次是在西岸錄音，也毋忘紐約市文化的根源。

The Strokes 五子在《 The New Abnormal 》裡的歌曲，仍有著他們別樹一幟的獨立搖滾美學與魔法：簡約的曲風、漂亮的 riff 、醉眼惺忪的感覺，聽來仍是優質的 The Strokes 聲音，Rick Rubin 並沒有把他製作搖滾大團的手法放在他們身上。只是各人已不再是《 Is This It 》時平均年齡才21歲的年輕男生，而是39至41歲的中佬，他們的聲音也多了一份深度層次。

專輯開場曲《 The Adults Are Talking 》早在去年5月已作公演，有如鼓機般的節拍好比對其成名作《 Hard to Explain 》之回應，在溫婉的 bassline 主奏帶出下，這是一首如斯流水行雲而來的 post-punk 流行曲， Julian的副歌主唱跟結他是這麼絲絲入扣，耳感美好別緻。

先行單曲《 At the Door 》聽到是不一樣的 The Strokes，那是由 synth 主導的懾人心魄、縈繞心頭 space-ballad 曲目，而且近乎沒有節拍， Julian 的主唱叫人聽得怦然心動。其動畫 mv 亦相當之精采。

第二首單曲《 Bad Decisions 》在歌詞說出「1972年莫斯科」的場景，然而無論是有如 New Order 的清爽 post-punk / indie-pop曲風，抑或取材自 Billy Idol 的《 Dancing With Myself 》之曲子，皆有著80年代音樂的基因。

新單曲《 Brooklyn Bridge to Chorus 》在搶耳的 synth riff 帶出下，正是 The Strokes 的標誌式明快爽朗曲調，聽得賞心悅目。在 chorus 大唱「 I want new friends, but they don’t want me / They’re making friends while I watch TV / I thought it was you, but maybe it’s me 」也是一種社交疏離吧。

80年代音樂薰陶的歌曲還有《 Eternal Summer 》，聽那英式白人騷靈曲風與 Julian 的假音主唱，歌曲是建基於 Psychedelic Furs 的1984年浪漫之作《 The Ghost in You 》，內容卻是探討氣候危機。

《 Selfless 》是多麼美麗夢幻的獨立流行曲， Julian 再次展現出他的無懈可擊假音演繹。《 Why Are Sundays So Depressing 》有著懶洋洋的散緩感覺，而你又可以聽到一種師承自 Lou Reed / The Velvet Underground 之氣息。

專輯結尾歌《 Ode to the Mets 》初聽到前奏還以為會是 synth-pop ，但隨著 mellotron 般的琴音響起，那是一首 The Strokes 的 epic 頌詩/輓歌， Julian 從低調而唱至激情，道出他們早年在紐約市組樂隊展開音樂生涯的回憶：「 I was just bored/ Playing the guitar/ Learned all of your tricks/ It wasn’t too hard 」最末再唱到：「 Gone now are the old times/ Forgotten, time to hold the railing/ The Rubik’s Cube isn’t solving for us/ Old friends, now forgotten/ The old ways at the bottom/ The ocean now has swallowed/ The only thing that’s left is us/ So pardon, the silence that you’re hearing/ Is turning into a deafening shameful roar 」歌名的 Mets 是指來自紐約市皇后區的「紐約大都會」( New York Mets ) 美國職業棒球大聯盟球隊。