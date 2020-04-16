講述 David Bowie 電影《 Stardust 》首發片段！

由 Johnny Flynn 擔正、扮演傳奇歌手 David Bowie 的電影《 Stardust 》，日前釋出了首段電影片段！一起看看！

《 Stardust 》由英國導演 Gabriel Range 主理，歌手 Johnny Flynn 擔正，Flynn 本身也是位唱作人，推出過多張 folk 專輯。不過這次的電影呢，監製們甚至 David Bowie 的兒子 Duncan 也強調並不是自傳式故事來。那會帶著甚麼驚喜？

片段中看到 Johnny Flynn 扮演著 70 年代時期、只有 24 歲的 David Bowie，正和當時他的美國經理人 Ron Oberman（ Marc Maron 飾演）談論在美國的巡演會不會成功、Bowie 能不能得到美國歌迷的支持。《 Stardust 》的故事會圍繞年輕時的 Bowie 周邊的人與事，讓觀眾一探他是如何化身成樂迷印象最為深刻的分身 Ziggy Stardust，也是對 David Bowie 來說演出生涯的轉捩點。

電影本先會在今個星期在紐約的 Tribeca Film Festival 中首映，但因為新冠肺炎疫情影展延期，《 Stardust 》也可能要讓影迷樂迷等上一陣子才看到了。