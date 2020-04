春雨之下聽一流 - 愛爾蘭 lo-fi 個人音樂企劃 Far Caspian

是的,bedroom pop 這類 indie / lo-fi 現在「周街都係」,但作為樂迷,聽到令自己冇共鳴的作品就是一件樂事,不用太過去分「怎樣才是好音樂」(今時今日也分不到了)。今日就和大家分享一下由愛爾蘭唱作人 Joel Johnston 主理的個人音樂企劃 Far Caspian。

Far Caspian 由愛爾蘭唱作人 / multi-instrumentalist 音樂人 Joel Johnston 早在 2015 年發起的企劃。他現居住在英國倫敦,在家製作一系列 bedroom pop 歌曲(現在英國因 COVID-19 疫情 lockdown 了,更加是在家創作啦!)。早兩星期左右推出了最新單曲《 Today 》,是很 dream-pop 的一首作品:

在這首《 Today 》之前, Joel Johnston 以 Far Caspian 之名推出了兩張 EP《 Between Days 》及《 The Heights 》,尤其 2018 年的《 Between Days 》,當中的歌曲都盡顯 Joel 骨子裡 indie pop 的精神。打頭陣的主題曲中的清脆結他、明快鼓聲,都是在大家看著春雨落下,坐在窗邊為迎接夏天來臨的心情時聽的歌。

Joel 的 Far Caspian 雖說是個人企劃,但 Joel 當然要請來朋友們幫忙,有 indie rock 樂隊 Eades 和音樂人 Harry Jay Robinson 的幫忙。聽聽《 Let’s Go Outside 》的 live session:

2019 年的 EP《 The Heights 》 也是一張可以不停 loop 的「小品專輯」,其中一曲《 A Dream of You 》,將之配到 80 年代、由 Winona Ryder 主演的黑色年青喜劇《 Hearthers 》中竟然也有種甜蜜的感覺。