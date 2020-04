disco 音樂的始祖 - 傳奇鼓手 Hamilton Bohannon 去世

60 年代的傳奇鼓手、音樂監製 Hamilton Bohannon 去世,終年 78 歲。Hamilton 在那個年代與年輕的 Stevie Wonder 合作當鼓手而為人認識。

Hamilton Bohannon 於 1942 年 3 月 7 日在喬治亞州城鎮紐南( Newnan, Georgia )出生。年輕時 Hamilton 於 Clark 高中攻讀音樂獎學金,又在不少小型樂隊玩過,其中更和當時未成名的 Jimi Hendrix 在樂隊 Gorgeous George 合作過。也正值那個時候,他認識到了同樣年輕的 Stevie Wonder,就和都是 Motown 唱片公司旗下的不同音樂人如 Stevie、Diana Ross 等打鼓及製作歌曲。

年輕的 Hamilton Bohannon 已打得一手好鼓。

不過在之後,Motown 唱片公司由底特律搬到洛杉磯,Hamilton 就決定留在原地,作個人音樂發展及擔當唱片監製。Hamilton Bohannon 可以說是其中一位創立 disco 音樂的始祖之一,1974 年推出的單曲《 South African Man 》可以說是一首 disco 的經典!

Hamilton Bohannon 自 1973 年推出了首張大碟《 Stop & Go 》後,與 Dakar Records 、Mercury Records 、Phase II Records 、 Compleat Records 及 MCA Records 唱片公司推出了共 19 張專輯。當中多首歌曲都被不少現今的 R&B 音樂人 sample 過。大家可以聽聽《 Stop & Go 》這張一嗚驚人的 disco beats 的專輯,《 Run It On Down Mr DJ 》、《 Happiness 》等都是這黑人樂手玩盡 disco 元素的開端。

之後的單曲《 Foot Stompin Music 》為他打入美國 R&B 音樂榜的 top 50 ,同年的一曲《 Disco Stomp 》更在英國音樂榜也去到 top 6 的位置。

1976 年一曲《 Bohannon's Beat 》收錄在專輯《 Bohannon 》內,你可以說是他一張很「自戀」的專輯,但哪一個藝術家是不自戀呢?

到 1978 年一曲《 Let’s Start the Dance 》,有 Carolyn Crawford 為這首歌獻聲外,也是 Hamilton Bohannon 生涯得到最大高音樂榜位置的作品。歌曲收錄在 1978 年《 Summertime Groove 》專輯。

大家也可以聽聽 new wave 樂隊 Tom Tom Club 的一曲《 Genius of Love 》在內可以說是令 Hamilton Bohannon 名留千古。

RIP Hamilton Bohannon

Hamilton Bohannon 1942 -2020

