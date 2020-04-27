剛好四人唔怕拉！Chvrches 演出 #StayAtHome 版本《 Forever 》

現大部分歐美人一樣，都因為 COVID-19 疫情要留在家 #StayHome #StayAtHome，不少電視節目也要播出「 #StayAtHome 版本」，美國清談節目《 The Tonight Show Starring Jimmy Fallon 》也不例外。節目的地點變得不一樣，但環節則不變，剛新一集就請了蘇格蘭 synth-pop 組合 Chvrches 來一個 #StayAtHome 版本的演出，唱出歌曲《 Forever 》。

Chvrches 這個 #StayAtHome 版本演出，是主音 Lauren Mayberry 、結他/琴手 Iain Cook 、合成器手 Martin Doherty 和客席鼓手 Jonny Scott 分別在自己的 studio 中的白色牆前錄製的。《 Forever 》一曲則是收錄在 2018 年樂隊的第三張專輯《 Love is Dead 》中。

希望疫情盡快過大家不用 #StayAtHome Forever 或 #戴口罩 forever 吧。

雖然不知是不是真的在不同的錄音室中錄的片，但就算是在同一空間內，4 個人也不犯法啊，不怕會被捕（香港是這樣啦下）。其實在不少歐洲國家的 lockdown 是有「酌情」的，如比利時和荷蘭，因為想人民可以 keep 住做運動保持健康，他們是可以出外跑步或踩單車，只要是一個人或最多兩個人在安全距離下一起做就沒問題了。是不是很像電玩《 Death Stranding 》中的角色一樣要獨自運貨那樣的感覺？啊，是啊《 Death Stranding 》遊戲中收錄的歌曲，也有 Chvrches 的作品，重聽一次先！

這個時勢何時可以再有大型表演或 concert 都未知，或者 Chvrches 會提早用搖距方法製作歌曲？可以試試啊。