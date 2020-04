重溫經典 - 布公仔 rap 盡 Beastie Boys 慶新紀錄片首播！

之前和大家分享過在 Apple tv 播放、由 Spike Jonze 主理的紀錄片《 Beastie Boys Story 》已經上線,大家若安裝了 Apple tv 的話可以收看到,不過為了「攞景和贈興」,扭耳仔和大家重溫一段由經典布偶節目《 The Muppets 》中的公仔主角 rap 出 Beastie Boys 的歌曲的片段!

大家就算未看過 1976 年至 1981 年播出的布偶節目《 The Muppets 》,一定聽過 2011 年電影《 慈善星輝布公仔 》這電影。都未看/聽過?也總會在網絡上看過這個 memes 吧:

科米蛙( Kermit the Frog )是《 The Muppets 》的最主要角色。近年常被外國 meme 界人用作網絡圖主角。

還有豬小姐 Miss Piggy 也應該記得吧?他們都是和芝麻街( Sesame Street )中的布偶一樣都是由 Jim Henson 創製的布偶主演。那和 Beastie Boys 有何關係?是這樣的,幾年前網片製作人 Mylo the Cat,利用了《 The Muppets 》中的三個角色: Swedish Chef 、Animal 和 Beeker 的片段,配上 Beastie Boys 經典歌曲《 So What’cha Want 》,看起來就真如樂隊三人變成了 Muppets 在 rap 歌!很好看呢。當時這條片是為了紀念 2012 年因癌病去世的成員 Adam Yauch aka MCA 的,Beastie Boys 也因為 MCA 的去世而解散了。

現在紀錄片《 Beastie Boys Story 》上線,也是個重溫這條片的好時候啊。

Beastie Boys 的《 So What’cha Want 》:

《 Beastie Boys Story 》預告片: