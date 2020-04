Evanescence 九年來首張新專輯《 The Bitter Truth 》先聽新歌！

2003 年,YouTube 還有兩年才出現,甚麼是 Facebook 、 Instagram 、iPhone ?因為都沒有。那個時候大家看的都是電視 MTV 或是手執一本 MCB;聽的都是 CD,逛的都是 HMV 、 Monitor Records。那個時候,也是美國 nu metal 樂隊 Evanescence 推出首張專輯的時候。17 年過去了,這樂隊成員走的走、來的來,但主音 Amy Lee 仍在,也在日前公佈了樂隊九年來最全新的專輯《 The Bitter Truth 》!更先行釋出新歌《 Wasted On You 》!

樂迷可能會說,Evanescence 不是在 2017 年推出過專輯《 Synthesis 》嗎?《 Synthesis 》 其實只不過是將他們的舊作重新編曲;所以《 The Bitter Truth 》對上一張的「新作」專輯,已是相隔九年、2011 年推出的《 Evanescence 》了。Anyway,《 The Bitter Truth 》都是公佈將於今年年尾時份推出,未有確實日期,但新歌新 mv 一樣有!先聽《 Wasted On You 》:

《 Wasted On You 》是樂隊成員各自在 COVID-19 疫情家居隔離時用 iPhone 拍下的。從 mv 的片段可以看到疫情對各成員的心理影響頗大,Amy Lee 說:「原本都沒想過這歌的歌詞會和現在我們的心情這樣配合,世事就是這樣奇妙。」Evanescence 的 power-pop 元素仍在,Amy 又指樂隊會慢慢在今年推出幾首新單曲,為新專輯熱熱身。

當然,雖然都好像聽到爛播到爛,但都是要重溫一次 2003 年的《 Bring Me to Life 》,這條 mv 上載到 YouTube 頻道也有十年的時光了!

