《 Life of Pi 》演員 Irrfan Khan 去世 - 重溫此奇幻電影配樂

在電影《 Life of Pi 》中飾演「成年 Pi 」的印度寶萊塢電影男星 Irrfan Khan 因大腸感染及衰竭，在醫院搶救無效不治，終年只有 53 歲。扭耳仔在此回顧一下 Irrfan 的演出，但聽聽《 Life of Pi 》的音樂。

Irrfan Khan 生前在印度寶萊塢蹤橫 30 多年，拍過的印度電影多達 50 套，2007 年開始在英語電影看到 Irrfan 的身影，於《 A Mighty Heart 》演出，該電影也在康城影展上映過的，不過當然，大家最深印象的，一定是 Irrfan 在李安執導、改編 Yann Martel 於 2001 年寫下的小說的同陪電影《 Life of Pi 》中飾演成年 Pi 訴說「 Pi 的故事 」：

Irrfan Khan 的演出在電影中看似很平淡，但他說出的每一句都是這樣牽動情緒，那一幕講老虎 Richard Parker 離開的一幕，真是值得一再重溫。

I suppose in the end, the whole of life becomes an act of letting go. But what always hurts the most is not taking a moment to say goodbye. I was never able to thank my father for all I learned from him. To tell him, without his lessons, I would never have survived. I know Richard Parker is a tiger but I wish I had said, "It's over. We survived. Thank you for saving my life. I love you, Richard Parker. You'll always be with me. May God be with you. Pi - 《 Life of Pi 》

《 Life of Pi 》的配樂，也應該一聽再聽呢，由李安和合作多年的加拿大電影作曲家 Mychael Danna 製作，當中的歌曲、音樂都是由 Danna 原創，更取下了 2012 年包括奧斯卡金像獎、金球獎、等最佳原創配樂獎和一系列的提名。其中一曲《 Pi's Lullaby 》更請來了印度最著名的卡納蒂克音樂（ Carnatic music ）女歌手/音樂家 Bombay Jayashri 主唱：

Bombay Jayashri 的演出：

其實，Irrfan Khan 早在 2018 年就患過神經內分泌腫瘤（ Neuroendocrine tumor ）。今年他在日前又因為大腸感染入院，卻魂斷印度孟買。他除了《 Life of Pi 》，也曾在同年的《 The Amazing Spider-Man 》中客串 Dr. Rajit Ratha 一角，及在《 Jurassic World 》中演億萬富豪：

Irrfan Khan 最後一套英語電影是與 Kelly McDonald 同場的 2018 年講述以砌圖了解人生的《 Puzzle 》；最後一套作品則是印度電影《 Angrezi Medium 》：

RIP Irrfan Khan