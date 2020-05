Kraftwerk 始創成員 Florian Schneider 突去世 終年 73 歲

據 Billboard 的突發報道,德國電子音樂教父樂隊 Kraftwerk 的前成員、始創人之一的 Florian Schneider 在 73 歲生日的幾天後去世。

Kraftwerk 在另一始祖成員 Ralf Hütter 在聲明中說:「我懷著悲痛的心向大家說,我的好朋友向知己因突發癌症,在他 73 歲生日後幾天去世了。」

Florian 與 Ralf 在 1970 年成立了 Kraftwerk,先在同年及 1972 年分別推出了實驗元素極濃的專輯《 Kraftwerk 》及《 Kraftwerk 2 》;1973 年的《 Ralf and Florian 》開始聽到兩人專注在合成器上及首次用上了 vocoder。1974 年的專輯《 Autobahn 》則同時讓世人看到他們發明的合成樂器、電子鼓,和非常易入口、充滿日常生活味道的電子音樂。

Florian Schneider 一直在樂隊擔任聲音設計,對聲音、節奏有絕對的要求。有說 2008 年離隊, Florian 要作個人發展,但一直未見他的個人專輯,也有指他要回到校園任教職。

+ 2

Kraftwerk 在 1977 年的《 Trans-Europe Express 》中,主題曲有一句唱出「 From station to station, back to Dusseldorf City Meet Iggy Pop and David Bowie 」;David Bowie 也就在同年推出的專輯《 Heroes 》裡創作一首《 V-2 Schneider 》向電音教父作致敬。

Kraftwerk 暫時推出了共 10 張專輯,但自 2003 年為環法國單車賽 90 周年推出的《 Tour de France Soundtracks 》就一直只有巡迴世界各地的現場演出及推出 remastered 專輯,全新作品可以說是「 廿年都嚟緊了但仲未見影 」,現在 Florian 也仙遊了... 新 Kraftwerk 專輯真的會見到嗎?