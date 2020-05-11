Foo Fighters 新碟媲美大衛寶兒經典《 Let’s Dance 》？

Foo Fighters 主腦之一 Dave Grohl 最近在訪問中大談最新的專輯，說到當中的音樂可以媲美當年 David Bowie 和 Nile Rodgers 合製的 dance 經典《 Let’s Dance 》！「是一張 dance 專輯，但不是現在的那類 EDM 、 disco 的跳舞音樂。」 Dave Grohl 如是說。

Dave Grohl 最近和母親 Virginia Grohl 接受了洛杉磯電台 ALT 98.7 FM 訪問，當中 Dave 談及了 Foo Fighters 的全新專輯，說他原本很期待在今年的巡迴表演中在台上彈奏這些新作，但因為一個疫症，令到所有事都暫停了。樂迷若有留意 Foo Fighters 的 YouTube 頻道，他們和 Radiohead 一樣，都只能上載過去演唱會的片段了。

「我們的新專輯充滿著莊嚴的、強大的、可以跟著唱的搖滾歌曲。有點像一張 dance 音樂專輯 — 但不是那類 EDM、disco 或當代跳舞專輯，我們那些會有 groove 的！」他更將新專輯與一張經典作比較：「對我來說，新專輯就好像是 David Bowie 的《 Let’s Dance 》一樣，是我們最想做到的東西，我們最想做到一張好玩的專輯！」

大家可以看看以下的訪問，從頭看或由 19:50 開始看起也可以。

1983 年推出的《 Let’s Dance 》，是 David Bowie 的第 15 張專輯，其中的《 Let’s Dance 》、《 Modern Love 》和《 China Girl 》可以說是去到今時今日仍是最成功最深入民心的歌曲。

Foo Fighters 的新專輯都會是這樣嗎？要待他們公佈了。