重溫傳奇「 rock N' roll 工程師」 Little Richard 的經典作品

有 rock N’ roll 「 開發家 」之稱的著名樂手 Little Richard 日前因骨癌去世,終年 87 歲。他在作品中加入 blues 、 boogie 等,建立了 rock N’ roll 音樂的基礎。扭耳仔和大家重溫一下 Little Richard 的幾首著名作品。

原名為 Richard Wayne Penniman 的 Little Richard,早年受 jump blues 音樂人 Billy Wright 的台風與形象所影響,當他於 1955 年推出一鳴驚人歌曲《 Tutti Frutti 》時,令大家看到他奔放的台風。《 Tutti Frutti 》的旋律也成為了搖滾節拍的標準。

在《 Tutti Frutti 》大受歡迎後,Little Richard 再推出更為經典的歌曲《 Long Tall Sally 》,是一首一談起 rock N’ roll 就會說起的作品,連貓王 Elvis Presley 和 the Beatles 也有 cover 過。

當然也少不了 1957 年的《 Lucille 》中聽到 Little Richard 狂野的唱腔。

Little Richard 在美國 50 年代的興起,也成功將黑人音樂人推廣到全世界的樂迷認識。同時在當時歧視黑人問題嚴重的美國帶來了點點新氣象,黑人可以同時和白人在同一場地中看 Little Richard 的演唱會,音樂人 H. B. Barnum 說過:「聽 Little Richard 的歌不是在說男男女女的愛情,是純粹的歡樂好玩。」the Beatles 、the Rolling Stones 、 David Bowie 、Rod Stewart 和 Lemmy Kilmister 等英國音樂人也是受 Little Richard 的音樂影響深遠。

當然,他的私人生活、與 Jimi Hendrix 的合作到最後的決裂和爭拗,又是另一個故事了。