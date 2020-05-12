《JoJo Pose》病毒源頭~海地動漫迷rapper Apollo Fresh的Mixtape

肺炎疫情的源頭，相信大家心目中都有一個答案，另在近日大爆發的一系列「Jo Jo Pose」影片在Tik Tok、IG、Facebook病毒式擴散，大家跟著同名音樂，擺出各個JoJo角式的動作。這個熱潮來自一位沉迷動漫的黑人rapper 「Apollo Fresh」。

人類阻止不到世界末日，同類神也阻止不到人類玩Tiktok！疫情其間全球留家人士，極度需要刷存在感，令中國以外的Tiktok(即係抖音)用戶大幅增加，截至2020年4月Tiktok全球用戶已達八億，直迫Intagram十億用戶數字，而近來最多人玩的挑戰就是這個「Jo Jo Pose」。

全球社交網絡用戶統計(圖片來源：wearesocial-net)

當中選用的背景音樂《JoJo Pose》是來自這位來自海地的動漫迷rapper「Apollo Fresh」，一個在古巴附近小島國家的毒L帶起了這個旋風。

Apollo Fresh 採用了Style beat製作人「FLIXTERR」的音樂加上了歌詞，然後上載至Tiktok 然後 #posttothis ，整個挑戰影片系列瞬間超過了七億的點擊率。Apollo Fresh 之後亦有以 海賊王、Pokemon、我的英雄校園等動漫創作歌曲，作品《ONE PIECE OF THAT ASS》中，他更將自己名字改為「Apollo D Fresh」，來自海地的毒L，真正做到我中二，我自豪！