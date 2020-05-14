村上春樹 電台節目《村上RADIO》再開 用音樂迎接美好明天

文青教主日本作家 村上春樹 ，曾以《村上收音機》為書名推出隨筆集，在2018年亦於TOKYO FM做過限定節目 《村上RADIO》，喜愛飲著威士忌聽jazz的村上先生再次開咪，將會在5月22日推出期間限定節目《村上RADIO》「 Stay Home Special」，分享音樂喜好及回應讀者提問。

2018年村上春樹在TOKYO FM的特備節目《村上RADIO》（圖片來源：tfm.co.jp）

從2018年開始，村上春樹在TOKYO FM開設不定期的音樂節目《村上RADIO》，每集一小時的節目，從他10000張的唱片收藏，談到他與妻子曾經經營7年的jazz bar，練習馬拉松時聽的音樂：Beach Boys、Joey Ramone 、Hall and Oates，除了jazz以外的選擇。

村上春樹笑言從小就有收藏唱片的喜好，房子都被這些東西淹沒了。(網上圖片)

我認為與他人分享這種美好時光，可能是一件好事。人們一邊喝一杯酒或一杯咖啡聊天 村上春樹

因為日本的疫情，村上春樹再次開台向大家打氣。（圖片來源：tfm.co.jp）

由於日本全國的緊急狀態將持續到5月底，國民仍處於惶恐的狀態之中，村上春樹希望用音樂驅走積累下來的憂鬱情緒，亦將節目到副題名為「迎接美好明天的音樂」，於5月22日播放的節目，更加加長至兩小時，播放他最喜歡的歌曲並回答聽眾的提問。各位網民可以預先在《村上RADIO》官網，留下你向村上先生發問的問題。