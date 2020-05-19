Luna Is A Bep 《25》歲的麥記生日會 包辦曲詞的Debut

Luna Is A Bep 於25歲生日當日發布了新作《25》，在疫情期間她積極向音樂人iii學習樂理，並趕及在生日前完成，攝影師 Michael Chiu 亦為 Luna 舉行一個人的麥記生日會，紀錄這一日的來臨。

Luna Is A Bep 的作品多以「買beat」的形式製作，與音樂製作程式 logic pro 苦戰兩年，身邊的創作伙伴 Norman 亦不斷提供協助…當Luna發現一切要從根源的樂理入手，她從大家隔離在家的時間，開始請教音樂人 iii 各種樂理知識，變回學生的身份親身跟老師學習。

各位創作人在這段閉關時期，都進行著各種的修煉，開直播、研究設計、甚至為了維生嘗試其他類型的工作，不能外出的時候，他們都會到各自的studio，默默嘗試產生新的火花，這個圈子經歷這場浩劫後，建立更緊密的牽絆。

問到Luna的生日願望，口講沒什麼，其實她的願意就是大家的願望：

無咩願望嘅都，香港快啲好返 個人嚟講想做好啲作品同出show lor~ Luna Is A Bep

由 hip hop到新曲的lo fi風格，完全放下rap的演譯方法，她需要更多的協助，編曲出現的電結他及鼓聲部份，由樂隊Charming way成員Ka Lun 和威 Lun為新作擔當樂手，和音部份再請來 iii 指導。

Luna is a Bep《25》單曲封面(攝影：Michael Chiu m-for-mc)

新作《25》最搶眼的麥記生日會宣傳照由攝影師 Michael Chiu 主理，本應開心的生日畫面卻充滿齊著煩惱，對未來的不安，及成長的困惑。整個視覺靈感是來自 Michael 老婆的一張舊照，因為她讀幼稚園時，每年生日都要在學校安排的假蛋糕及米奇老鼠壁畫下拍照，場境怪異得有點無奈。

位於鴨脷洲利東邨麥當奴的壁畫，是少數保持舊式裝修的分店。(資料圖片)

攝影師 Michael 提議不如去一間還有麥當勞叔叔的麥當勞，拍一個一個人搞生日會的畫面，去紀念生日，紀念成長。剛好這間麥當勞，就在 Michael太太兒時居所的樓下。