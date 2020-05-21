David Lynch 全新短片作品《 Pożar 》上線 - 有得睇有得聽

相隔兩年的新短片作品同是由長期拍檔 Marek Zebrowski 主理配樂。

David Lynch 在網上發布了他的最新短片《 Pożar 》（英：Fire ）。短片由 Lynch 自編自導及繪畫。當中配樂是 Penderecki String Quartet 彈奏的，音樂歌曲 Lynch 的多年合作伙伴、波蘭作曲家 Marek Zebrowski 創作。

Marek Zebrowski 在 2007 年與 Lynch 聯合推出專輯《 波蘭夜音樂 》（ Polish Night Music ）中的演出最為令人深印象。

其實今次的短片作品《 Pożar 》早在 2015 年 David Lynch 便開始製作，當時他接受南加州大學桑頓音樂學院（ USC Thornton School of Music ）訪問說：「我們合作目的就是一個實驗。我不會說出我想要甚麼我有何概念，我只想 Mark 自行解讀我創作的影像再加以他想要的東西進去。」「所以我說這是一次偉大的成功實驗。」

今年初 Lynch 在 Netflix 上發行了另一部短片《 What DID JACK DO？》，以慶祝他的 74 歲生日。 他還重開了報告天氣的系列片呢：