Green Day 家居隔離望實狗狗翻唱 Blondie 名曲

Green Day 網上釋出他們翻唱著名 new wave 樂隊 Blondie 於 1979 年的歌曲《 Dreaming 》,Green Day 的 Billie Joe Armstrong 更是望著愛犬來唱!

Billie Joe Armstrong 在疫情全球惡化、各人要家居隔離時就在家中弄了個「 No Fun Mondays 」系列,翻唱重玩歷年不同名曲,今次有 new wave 樂隊 Blondie 於 1979 年的歌曲《 Dreaming 》:

其實之前 Billie Joe Armstrong 已重玩了 Kim Wilde 在 1981 年推出的單曲《 Kids in America 》送給樂隊成員 Mike Dirnt。

再早一點,上月 Billie 更叫兒子 Jakob Danger 幫手,在 James Corden 家居版中重玩了 60 年代名曲《 I Think We're Alone Now 》

而在上月當 Adam Schlesinger 去世時,Billie 也重玩了《 That Thing You Do 》

Billie 的 No Fun Mondays 真的是騙人的,好 Fun 才真!