Yeah Yeah Yeahs 主音 Karen O 家中衣櫃演出《 Phenomena 》

音樂人近月個個都玩「隔離演出」（ Isolation Performance ），同仔女重玩經典舊作，或是用 split screen 同成員 cover 經典名曲，對對對，大瘟疫嘛。Yeah Yeah Yeahs 的主音 Karen O 就將這演出方式推向另一層次，她在自己的衣櫃開「演唱會」！重玩自家名曲《 Phenomena 》！

Yeah Yeah Yeahs 原會在今年的「 Pitchfork 音樂節 2020 」作主打演出嘉賓，但 COVID-19 肆虐，音樂節取消，他們也要將舞台「搬回家中」了。Karen O 就分享了自己在家中衣櫃唱《 Phenomena 》一曲的「演唱會片段」，更有 Nick Zinner 同場（在電腦螢幕）演出！

「演出」有自製埃及式舞台服裝、金色彩帶、煙霧效果、燈光，喂，不用你買票入場可以免費看，還來怎樣？看到最後 Karen O 更大叫「你媽的！來享受派對啊！」又老實說，Yeah Yeah Yeahs 對上一張專輯已是 2013 年的《 Mosquito 》，7 年來也未見有新專輯的消息，會不會因為今年的經歷有新靈感呢？