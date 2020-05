Radiohead 主腦 Thom Yorke 最近成立了自家音樂電台 Sonos Radio,他將在節目上播的歌曲弄了一個 playlist,在各大音樂串流平台播放,大家留意一下啊!

名為《 In the Absence Thereof… v1 》的曲單,當中包括了 Holly Herndon 、James Blake 、Ursula Bognerz 、Oneohtrix Point Never 等等。

Sonos Radio 將會有不同音樂人出席主持,下次會是 Jamila Woods,未來更會有 David Byrne、 Brittany Howard、Angel Olsen 等等。