去火星夾Indie《CAROLE & TUESDAY》我英團隊的火星少女《NANA》

已經是2019年4月的新番動畫《CAROLE & TUESDAY》，今年竟然在最爛的境況下入坑。由《星際牛仔》及《我英》動畫團隊BONES自家製作，描述兩位少女一個在未來火星世界開展樂隊事業，AI作曲、知能樂器、機械人MV導演，抽離的時空同時充滿現在的音樂梗，作為創作人就算在最壞的情況，仍要保持對未來的幻想。

以處理業界最佳動作場面盛名，《鋼之鍊金術師》《我的英雄》的動畫製作公司 BONES，雖然他們的改編動畫大受歡迎，但仍會製作自己覺得能讓人刻骨銘心的作品，但往往卻得來叫好不坐的結果。

《CAROLE & TUESDAY》以日式風格呈現一個像紐約布魯克林的火星世界。(圖片來源：BONES)

憑著這種熱血BONES出動皇牌製作人 渡邊信一郎執導，他曾成功建構《星際牛仔》這個傳奇的cyber punk世界，身為繪畫動作場面成名的公司，對於樂手彈奏的小動作亦極之執著，所以動畫當中所有演出片段，都會找會真人樂手拍攝影片，再由動畫師細仔捕捉每個動作。

以兩名少女音樂人出發的作品，CAROLE 與 TUESDAY 兩位主角分別由Nai Br.XX 及 Celeina Ann作幕後代唱，而主題曲則由 Nulbarich 及 Benny Sings 創作。原創配樂方面，亦有曾為電影《scott pilgrim vs. the world》配樂的Mocky主理。

Nai BrXX在亞特蘭大成長的音樂人，Celeina Ann則是日美混血兒。(圖片來源：BONES)

《CAROLE & TUESDAY》是一套懂音樂圈文化的人，會不斷看到彩蛋而大笑，但在旁不懂你在笑什麼的人，仍會因視覺與節奏完美同步，日式動畫的幽默(諷刺選秀會的集數及AI導演機械人是亮點)，而深度入坑。整個參與動畫的國際級音樂人陣容，也值得你慕名而來！

《CAROLE & TUESDAY》的選曲及參與的音樂人，鼎盛程度可以足夠辦一場音樂節。(圖片來源：《CAROLE & TUESDAY》 Youtube)

每集的都會以一首經典金曲作為主題。(圖片來源：Netflix)

《CAROLE & TUESDAY》所展現的未來，生活上無論服務員、送貨、拍攝工作，作曲都已經可以由AI處理，但當中泛及人與人溝通，心靈交流的東西，仍需要人類去維繫。(想不到去到火星都可以玩IG…官方贊助？) 主角們堅持不用AI，用自身經歷去創作，獨立Live House 難以生存之下，仍不會放寬挑選音樂人的堅持，《CAROLE & TUESDAY》就是我們科幻化的現在。