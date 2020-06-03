紐約DJ Preservation港產文化hiphop專輯 首先揾YoungQueenz合作

來自美國紐約的音樂製作人 DJ Preservation ，曾參與 Wu-Tang 的《Wu-Tang Meets the Indie LP》及 Dr Yen 《Day 81》的製作。三年多前他開始在香港生活，喜歡流連深水埗，在舊廣東唱片中作聲音取樣。集結這些港產片及經典廣東歌的聲帶，Pre製作成hip hop專輯《 Eastern Medicine, Western Illness》，與事實相反的「東藥西病」，專輯第一首歌就是找來 YoungQueenz 來合作。

YoungQueenz 兩年前的《龍寨》 EP中的《獅子麒麟鳳》成為YQ的標誌，在 DJ Preservation 與 他的合作《龍鎮》之中，香港舊城區的畫面，紙醉金迷的籠中生活。除了香港的龍城境況，另一首與Mach-Hommy合作作品《I-78》更在疫症下的紐約唐人街拍攝。

《 Eastern Medicine, Western Illness》的合作單位更包括 Ka、Mach-Hommy、 Your Old Droog、 Roc Marciano、 Quelle Chris、 Navy Blue、 Nickelus F、 Tree、 A.G.、 Billy Woods 多名美國的hip hop音樂人。專輯在串流平台已經上架，實體版分為卡式帶版及黑膠版本發售，黑膠更印上了黃色的洋紫荊。

《 Eastern Medicine, Western Illness》更有卡式帶版本。