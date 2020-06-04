曾經有一套青春愛情電影叫《頤和園》 一次傷痛毁了一生所有期望

青春、愛情與社會發展一直是緊扣著成長，台灣曾經有一套電影《女朋友男朋友》，參與學運的的少年，相信一覺醒來台灣就會變好。如果你的愛情故事，發生在80年代的北京，一覺醒來會發生什麼事？2007年內地電影《頤和園》，一段跨越廿十年的愛情傷痛。

故事講述一名居住在中韓邊境的少女余虹，考上北京的北清大學 (現實北京大學與清華大學的結合？) ，認識了一生的最愛周偉及最好的女性朋友 李緹。余虹與周偉迅速進入熱戀，並在學生宿舍發生了人生第一次關係。

從《頤和園》電影中我們可以看到80年代中國大學生的文化與思想開始與世界接軌，女性自主的態度，與流行文化密不可分的青春：宿舍的門上是荷里活動作電影海報，余虹口中唱著陶晶瑩的歌曲，前往廣場的卡車大家都在唱崔健的《一無所有》。那個時代的大學生，無論在哪裡都唱著歌。

余虹與周偉的愛情，因為一次的錯誤，周偉與好友李緹的出軌，做成一生不能修補的傷痕。此時，正值1989年的四月，學生開始在廣場進行集會，一段即將破裂的關係，在六月的一個晚上，炮火聲摧毀了他們最後的牽絆，余虹不想再讀書而回鄉，周偉與李緹離開北京往德國生活。

黑豹樂隊(竇唯)的《Don't Break My Heart》響起，從1989年北京的轉變、德國柏林圍牆倒下、俄國宣傳冷戰結束、香港97回歸，以及主角們的飄泊生活，一幕幕歷史畫面的蒙太奇，仍然沖淡不了當日留下的傷痛。

余虹往後的日子成為了小三，之後又終於落戶成婚；周偉與李緹在德國努力地生活，但李緹知道周偉仍忘不了余虹，最終選擇了「離開」。余虹與周偉在命運安排下在中國重聚，因為當年的傷痛回憶，他們已經不能再對任何東西抱有期望，縱使面前是是一生最愛，他們已經不懂去愛。一次贊錯誤，就這類毀了一代人。