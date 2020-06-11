智利的 Cyberpunk 電音 - Javiera Mena 變橙色攻殼？

大家對歐美的 indie 歌手樂隊音樂可以如數家珍，那南美洲呢？智利的 electro-pop 歌手 Javiera Mena 早在 2001 年就開始她的音樂生涯，到 2006 年推出首張專輯後得到國際的注目。十多年後，Javiera 仍活躍國際樂壇，近月推出新歌《 Flashback 》更大玩「攻殼機動隊」 cyberpunk 風格，好像遲了點？玩得開心就行了。

Javiera Mena 於 17 歲起在智利成為獨立電音人，一直都是自學成為音樂人，對上一張專輯已是 2018 年的《 Espejo 》了，今年她也再推新作，全新單曲《 Flashback 》玩出 cyberpunk 風格：

mv 中的 Mena 不論造型和調子都好像是從《攻殼機動隊》（ Ghost in The Shell ) 中得靈感，又戴上未來感濃的眼罩/頭盔，又穿起 cyberpunk 服式，即使你未必聽得懂她在唱甚麼（但相信不少樂迷都有學過西班牙語的～），但 mv 也拍得不錯呢。

+ 4 + 3 + 2

2006 年 Javiera Mena 推出的首張專輯《 Esquemas Juveniles 》，開始得到注意，但說到令她登上國際舞台的，則是 2010 年推出的第二專輯《 Mena 》。當中的歌曲都是 electropop / synthpop，也有很 90 年代電音的元素。

專輯在拉丁美洲也得很大迴響，除了上述的《 Hasta la Verdad 》外，《 Luz de Piedra de Luna 》也在 2010 年得到樂評資訊網 Club Fonograma 選為最佳單曲。

之後 Mena 再於 2014 及 2018 年分別推出《 Otra Era 》和《 Espejo 》 ，一樣將 electropop 在拉丁美洲「發揚光大」。

大家也可以聽聽 2017 年 Javiera Mena 在 KEXP 的現場演出：