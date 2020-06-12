【612一週年】阿水Jan Curious翻唱數碼暴龍主題曲 謹記不要停步

612一週年，這一年大家都成長了不少，最近新一集《數碼暴龍大電影》在香港錄得過千萬的票房，被選中的小朋友走上戰場作戰引起大家的共鳴，動畫第一集的主題曲《自動勝利》自2014年雨傘運動期間，已經得到廣泛傳唱，在反修例運動一年後，阿水 Jan Curious 透過這首歌表達這一年的感概。
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聽日係一個好特別嘅日子，過去呢一年，真係由小朋友變大個。大家加油，繼續喺自己嘅崗位努力！ 呢首歌，細個聽都冇咁大嘅體會。唔知係咪就係細個睇好多呢啲熱血動畫，令自己對夢想同夥伴，有一種麻甩仔嘅情意結。過去一年，上天讓我認識左好多新夥伴，開始左好多新旅程。 其中一個就係 @chansiukei ，今次佢將我哋嘅童年回憶，改編成呢個週末輕鬆版！令我感覺到，隨着年紀，熱血亦能以唔同方法去表達。永遠保持着童真嘅心，個世界先會改變同進步！ #咪做oldseafood #cover #song #鄭伊健 #自動勝利 #數碼暴龍 #digimon #遇怪魔我即刻變大個 自動勝利Let's Fight 原曲：Butter-fly 作詞：陳心遙 作曲：千錦偉功 越搏鬥戰意便高企 自信碰跌了又再起 堅決相信 為戰友 我定必勝利 越探索世界越優美 讓我奮鬥到廿六世紀 堅決相信 為了愛 我定必勝利 來全情Go Go Go Go Go 只要出手 氣勢勁到飛起 來全情Go Go Go Go Go 大力捍衛理想 自動會 部署準備 #遇怪魔 我即刻變大個 遇見高手痛快得多 一激起我就有火 盡快盡快辨勝負 亦不必想再拖 最好的 必須再練過 逐個反擊對方一個二個 我但求全擊破 Oh Let's Fight
自樂隊觸執毛暫停活動後，主音阿水開展了個人活動及成立樂隊 R.O.O.T，同時亦與更多音樂人拓展合作的可能性，這次翻唱數碼暴龍主題曲《自動勝利Let's Fight》，找來香港頂級bass樂手陳兆基分作，他曾是樂隊Hardpack成員，以及Josie & The Uni Boys的bass擔綱。這次《自動勝利Let's Fight》的cover，全使用bass作編曲，暖暖的音色同時具多種變化。
同時身為插畫師的阿水 Jan Curious，亦以數碼暴龍為題發圖：