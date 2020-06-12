【612一週年】阿水Jan Curious翻唱數碼暴龍主題曲 謹記不要停步

612一週年，這一年大家都成長了不少，最近新一集《數碼暴龍大電影》在香港錄得過千萬的票房，被選中的小朋友走上戰場作戰引起大家的共鳴，動畫第一集的主題曲《自動勝利》自2014年雨傘運動期間，已經得到廣泛傳唱，在反修例運動一年後，阿水 Jan Curious 透過這首歌表達這一年的感概。

自樂隊觸執毛暫停活動後，主音阿水開展了個人活動及成立樂隊 R.O.O.T，同時亦與更多音樂人拓展合作的可能性，這次翻唱數碼暴龍主題曲《自動勝利Let's Fight》，找來香港頂級bass樂手陳兆基分作，他曾是樂隊Hardpack成員，以及Josie & The Uni Boys的bass擔綱。這次《自動勝利Let's Fight》的cover，全使用bass作編曲，暖暖的音色同時具多種變化。

同時身為插畫師的阿水 Jan Curious，亦以數碼暴龍為題發圖：