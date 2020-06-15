最新訪問 Liam Gallagher 爆：「我當年差點燒了 Noel 間屋呀！」

Oasis 兩兄弟 Liam 和 Noel Gallagher 不和不是新鮮事，樂迷現在也是「花生」地看兩人各有各玩、互吋互罵，和不時在 twitter 看列 Liam 的「發噏瘋」。日前 Liam 正式推出了自己的《 MTV Unplugged 》專輯，在接受訪問時大爆當年 Oasis 解散前，Liam 又曾來過一場大龍鳳：「我差點燒了 Noel 的渡假屋！」

Liam Gallagher 日前推出了個人的《 MTV Unplugged 》專輯，在上到前英超球星 Peter Crouch 清談節目《 Save Our Summer 》時自爆當年差點燒掉了 Noel 在西班牙 Ibiza 的渡假屋，那時，閃 Oasis 解散前。（在訪問片 2:34 開始）

Liam 說：「那時 Noel 有間渡假屋在 Ibiza，很多年前了。Noel 借給我住，我去到那裡，已經是又 high 又醉的了，看到屋和屋外景色，覺得『嘩好癲呀』，那我就拿酒拿煙出來。那間屋好像在海面上，下面是一個懸崖，我掉了煙下去，下一分鐘就見到崖在起火了...」

類似 Noel Gallagher 當年在 Ibiza 的大屋。（網上圖片）

「那時我和朋友連行李也未開，衝份屋拿起些煎 pan 和煲想撲熄那些火，但我們根本下不到去那個崖。這是我們到達渡假屋後 10 分鐘的事。」

Anyway，相信現在 Noel 也不會再讓 Liam 出現在他的房屋任何範圍。兩兄弟的關系要變了水火不容。早前 Noel 推出了 Oasis 的「滄海遺珠」歌曲《 Don’t Stop 》也被 Liam 說是個「公關技倆」... 那 Liam 推出的《 MTV Unplugged 》專輯，Noel 不知有沒有空去評價呢？