有 My Chemical Romance！Riot Fest 2021 第一波陣容出爐

(風水人李居明 Tone):2020 年係瘟疫年,演唱會音樂節都奄奄一息,但只要捱得過下半年,2021 年就可以「鳳凰涅槃,浴火重生」!嗯,看來外國的音樂節主辦商都期望這一點,剛於周二公布了「 Riot Fest 」音樂節今年會延期(即是取消),而 2021 年的「第一波」出場陣容!有 My Chemical Romance 、 Smashing Pumpkins 、 Run the Jewels 作主打!音樂節現暫定 2021 年 9 月 16-19 日舉行,只要不再出現 COVID-19 第二第三波…

Riot Fest 2020 今年沒有得玩,但 2021 將會有 My Chemical Romance 、 Smashing Pumpkins 、 Run the Jewels 和 Pixies 作為音樂節的第一波主打陣容!

Smashing Pumpkins 在 2006 年重組後,出了的四張專輯是不是都去到樂隊當初《 Siamese Dream 》的層次人人看法不同,但現場看到他們在音樂節演出是很好 feel 的,這個相信大家都會認同。2018 年的《 Shiny and Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun. 》也是樂隊的第十張專輯了。

還有最近推出了最新專輯《 RTJ4 》的 hip hop 超級樂團 Run the Jewels 也會參與。

這信 line up 都算是不錯了吧?不過現在仍是有點「一切還是言之尚早」,如果 2020 年尾疫情不會再爆發,2021 年的年中才談「回復正常」也未遲。

#2020Sucks