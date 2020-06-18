Summer Sonic 歷年最精彩演出線上集結 紀念品開賣眾籌救援業界

原本奧運原故Summer Sonic改為秋季舉行，亦改名為「Super Sonic」，今早官方突然宣布Summer Sonic 2020 重新舉行，但會以線上音樂會形式，重播多年來最精彩的演出單位。同時官方亦公布眾籌計劃及開售紀念品，希望應付因疫症產生的突發開支。

因為事出突然，大家都有一刻覺得這是現場的line up。(圖片來源：Summer Sonic fb)

日韓英美最張演出單位，LINKIN PARK 、Radiohead、英國原味版本的 Arctic Monkeys、日本國民樂隊 Mr Children 同時集結在Summer Sonic 2020的名單上，大家頓時驚訝得不懂反應。冷靚過來留意細字的時候，只是一個重播演出片段的網上音樂節。

雖然是重播，但主辦方特意拍攝20分的解說影片，講解他們整個重整的計劃，包括重播、眾籌、紀念品的事項，資金籌集的目標為一千萬日元 (約七十萬港元)，資金分別應用在三個範疇 ：

眾籌開始了大半日就已經到達目標的30%。 (網站：Summer Sonic 網站)

1. 「Super Sonnic」因疫情增設檢疫設備的開支

2. 補助因疫情延期及取消的演出

3. 應付退貨，運輸費及CAMPFIRE 的突發開支

多個音樂單位亦發信給主辦方表示支持，希望 Summer Sonic 可以捱過逆境。活動口號「Don't Stop the Music」日本人眾志城城，希望整個音樂界可以渡過寒冬。