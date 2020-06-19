TYSON YOSHI & MADBOII《I Don't Give A Part II》MV 阿基拉情懷

《阿基拉》最近於電影院重映，九十年代的日系美學精髓，cyberpunk的風格流傳至今。去年Tyson Yoshi & Madboii 合作的歌曲《I Don't Give A Part II》封面視覺致敬繪畫性感機械人空山基大師的畫作；一年後由為光頭幫拍攝MV的導演 Travis Good，製作一個紅色戰車與男生視覺的MV。

來自音樂廠牌GreyTone的MADBOII，同時是 Tyson Yoshi 的音樂監製，他們兩人的合作將情歌、EDM、autotune 這些元素玩得出色，Tyson在情感上的題材選取，亦令到無論主流及獨立圈內的聽眾，都可以一起開拓香港這個電子音樂文化荒地。

去年《I Don't Give A Part II 》剛推出時採用的視覺圖，是參考了空山基的畫風。

開show爆滿TTN，在餐廳你個聽到旁邊年青人討論Tyson應否唱廣東話，他不像流行圈子的經營，但卻在流行中。年頭曾經在各個串流平台榜，將主流歌曲打到落花流水的「光頭幫」《天水圍驚驚》，他們的導演 Travis Good 主理這次《I Don't Give A Part II》的MV拍攝。

TYSON YOSHI & MADBOII - I Don't Give A Part II 的概念海報。(圖片來源：Tyson Yoshi ig)

無論《天水圍驚驚》及《點點心》等作品，是否讓你入心入耳？但無可否認他們將「地味」YouTuber的視覺製作，提升到一個「見得人，面得世」的層次，今次《I Don't Give A Part II》更見導演，除去 hop hip homie，在科幻與浪漫風格中的探索。(但落泡泡包膠車係唔夠型，雖然我知架車好貴！)

《I Don't Give A Part II》是來自 MADBOII 個人作品《 I DON'T GIVE A 》的伸延，他與Tyson 曾在同廠牌下的創作伙伴，Tyson獨立發展後仍保持合作。最近經歷谷底沉澱後，MADBOII 也推出了新作 《 VIVID DREAM 》，大家也要多多支持！