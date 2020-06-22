The Last of Us 2 不喜歡政治正確 不要買他們的遊戲 買結他吧！

扭耳仔
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Taylor 為「史詩」級遊戲《The Last of Us Part II》推出專屬結他款式，分別有Taylor 314ce (遊戲原型版)及 Taylor GS Mini (Ellie紋身圖案版)，你可用真實擁有一支 Taylor ，與 Ellie 一同用愛感化敵人。外國亦有玩家嘗試在遊戲中彈出《Creep》、《Zombie》、《Wish You Were Here》等搖滾名曲，內附教學！

《The Last of Us》遊戲中大叔Joel透過這支結他，教導小女孩Ellie音樂，並建立兩人不分分割的羈絆。 (圖片來源：遊戲截圖)

曾經《The Last of Us》史詩級的人物及故事敘述，你會被末日世界的每一件事物，每一段關係所吸引，而遊戲當中最重要的一件物件，令這個怪物殺人人殺人的世界，稍後有一點人類文明，就是大叔 Joel 身上的Taylor結他，Ellie 在學習彈奏的過程中，慢慢見到這位陌生同時擔當父親角色的大叔，對她的影響。

這次Taylor 將《The Last of Us 2》結他實體化，分為 Taylor 314ce 遊戲複製版 及 Taylor GS Mini Ellie統紋身圖案版本，314ce 這款「Grand Auditorium 」造型的結他，由實心錫特卡雲杉木所製成，在音色同時溫柔、強勁而 「和諧」 (和part II劇情一樣)。

黑色 Taylor GS Mini 將Ellie紋身圖案印上琴身，更印有《The Last of Us 2》主題字樣 (你要對這遊戲有幾無條件的愛？)，通透的中音及高音，迴響方面一定比遊戲本身還好！

《The Last of US》遊戲總監Naughty Dog 副總裁Neil Druckmann，曾經以 Kurt Cobain 名言，回應玩家的批評「如果你以任何方式仇恨同性戀、有色人種或女性，請幫我們一個忙：他媽的滾開，不要參加我們的演出，也不要購買我們的專輯」。

無可否認《The Last of Us》的遊戲總監 Neil Druckmann 對於木結他及音樂的熱愛，在續集更有 Ellie 彈木結他的小遊戲，外國玩家更嘗試用來彈奏多首經典的搖滾樂曲，大家可以將「Part II」當作音樂遊戲玩吧！

*如果你要玩下請先把木結他收起，不要遷怒於它呀！

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