The Last of Us 2 不喜歡政治正確 不要買他們的遊戲 買結他吧！

Taylor 為「史詩」級遊戲《The Last of Us Part II》推出專屬結他款式，分別有Taylor 314ce (遊戲原型版)及 Taylor GS Mini (Ellie紋身圖案版)，你可用真實擁有一支 Taylor ，與 Ellie 一同用愛感化敵人。外國亦有玩家嘗試在遊戲中彈出《Creep》、《Zombie》、《Wish You Were Here》等搖滾名曲，內附教學！

《The Last of Us》遊戲中大叔Joel透過這支結他，教導小女孩Ellie音樂，並建立兩人不分分割的羈絆。 (圖片來源：遊戲截圖)

曾經《The Last of Us》史詩級的人物及故事敘述，你會被末日世界的每一件事物，每一段關係所吸引，而遊戲當中最重要的一件物件，令這個怪物殺人人殺人的世界，稍後有一點人類文明，就是大叔 Joel 身上的Taylor結他，Ellie 在學習彈奏的過程中，慢慢見到這位陌生同時擔當父親角色的大叔，對她的影響。

這次Taylor 將《The Last of Us 2》結他實體化，分為 Taylor 314ce 遊戲複製版 及 Taylor GS Mini Ellie統紋身圖案版本，314ce 這款「Grand Auditorium 」造型的結他，由實心錫特卡雲杉木所製成，在音色同時溫柔、強勁而 「和諧」 (和part II劇情一樣)。

黑色 Taylor GS Mini 將Ellie紋身圖案印上琴身，更印有《The Last of Us 2》主題字樣 (你要對這遊戲有幾無條件的愛？)，通透的中音及高音，迴響方面一定比遊戲本身還好！

《The Last of US》遊戲總監Naughty Dog 副總裁Neil Druckmann，曾經以 Kurt Cobain 名言，回應玩家的批評「如果你以任何方式仇恨同性戀、有色人種或女性，請幫我們一個忙：他媽的滾開，不要參加我們的演出，也不要購買我們的專輯」。

無可否認《The Last of Us》的遊戲總監 Neil Druckmann 對於木結他及音樂的熱愛，在續集更有 Ellie 彈木結他的小遊戲，外國玩家更嘗試用來彈奏多首經典的搖滾樂曲，大家可以將「Part II」當作音樂遊戲玩吧！

*如果你要玩下請先把木結他收起，不要遷怒於它呀！