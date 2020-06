The Last of Us 2 不喜歡政治正確 不要買他們的遊戲 買結他吧！

Taylor 為「史詩」級遊戲《The Last of Us Part II》推出專屬結他款式,分別有Taylor 314ce (遊戲原型版)及 Taylor GS Mini (Ellie紋身圖案版),你可用真實擁有一支 Taylor ,與 Ellie 一同用愛感化敵人。外國亦有玩家嘗試在遊戲中彈出《Creep》、《Zombie》、《Wish You Were Here》等搖滾名曲,內附教學!

《The Last of Us》遊戲中大叔Joel透過這支結他,教導小女孩Ellie音樂,並建立兩人不分分割的羈絆。 (圖片來源:遊戲截圖)

曾經《The Last of Us》史詩級的人物及故事敘述,你會被末日世界的每一件事物,每一段關係所吸引,而遊戲當中最重要的一件物件,令這個怪物殺人人殺人的世界,稍後有一點人類文明,就是大叔 Joel 身上的Taylor結他,Ellie 在學習彈奏的過程中,慢慢見到這位陌生同時擔當父親角色的大叔,對她的影響。

這次Taylor 將《The Last of Us 2》結他實體化,分為 Taylor 314ce 遊戲複製版 及 Taylor GS Mini Ellie統紋身圖案版本,314ce 這款「Grand Auditorium 」造型的結他,由實心錫特卡雲杉木所製成,在音色同時溫柔、強勁而 「和諧」 (和part II劇情一樣)。

黑色 Taylor GS Mini 將Ellie紋身圖案印上琴身,更印有《The Last of Us 2》主題字樣 (你要對這遊戲有幾無條件的愛?),通透的中音及高音,迴響方面一定比遊戲本身還好!

《The Last of US》遊戲總監Naughty Dog 副總裁Neil Druckmann,曾經以 Kurt Cobain 名言,回應玩家的批評「如果你以任何方式仇恨同性戀、有色人種或女性,請幫我們一個忙:他媽的滾開,不要參加我們的演出,也不要購買我們的專輯」。

無可否認《The Last of Us》的遊戲總監 Neil Druckmann 對於木結他及音樂的熱愛,在續集更有 Ellie 彈木結他的小遊戲,外國玩家更嘗試用來彈奏多首經典的搖滾樂曲,大家可以將「Part II」當作音樂遊戲玩吧!

*如果你要玩下請先把木結他收起,不要遷怒於它呀!