德國柏林的音樂圈子確是多姿多彩,要地下電子 techno 有、要 soul 、R&B 、jazz 、 hip-hop 一樣有。electronic 音樂就更加少不了。今次扭耳仔和大家分享一位在柏林做音樂的女歌手 —— Jinka 推出的新歌與新專輯《 No Anything Else 》。

Jinka 在兩年前推出了單曲《 Shock Mounted 》令人注目,當時她都是走 minimal 電音風格,但經過了一段日子的洗禮,Jinka 變得更 cyber 更「分子化」。《 No Anything Else 》的 mv 有點 vapourware 加 glitchy 的感覺:

回顧一下 Jinka 在兩年前的《 Shock Mounted 》:

《 No Anything Else 》專輯共 11 首歌,由 bubblegum pop 去到 Electropop 都有,不妨聽聽。