Tangerine Dream「電子冥想」開創超現實 krautrock 先河

德國柏林樂團Tangerine Dream 的1970年首張專輯《 Electronic Meditation 》面世50週年,這是被公認為最早觸發德國 krautrock 運動的奠定性先鋒專輯之一,同時也自此樹立起其不著邊際超現實 kosmische music 姿態,成為 Berlin School of Electronic Music 體系的電音教祖。《 Electronic Meditation 》之典故,是當時 Tangerine Dream 曇花一現的鐵三角陣容中,除了靈魂人物/創團主腦 Edgar Froese 外,Klaus Schulze 和 Conrad Schnitzler 在離隊之後跟著都能成為獨當一面的前衛電音先驅。

1970年6月,以靈魂人物/創團主腦 Edgar Froese (1944 – 2015)為首的德國柏林樂團Tangerine Dream ,其首張專輯《 Electronic Meditation 》在德國前衛音樂廠牌 Ohr (即德文的「耳仔」)旗下面世。那跟1969年德國科隆樂隊 Can的首張專輯《 Monster Movie 》和慕尼黑樂隊 Amon Düül II 的首張專輯《 Phallus Dei 》一樣,同是被公認為最早觸發德國 krautrock 運動的重要專輯,奠定了大家在 krautrock 界的舉足輕重先鋒地位。同時, Tangerine Dream 也自此樹立起其 kosmische music ( cosmic music )姿態,為日後的電子音樂路線投下了明確指標,讓他們成為 Berlin School of Electronic Music 體系的頭號樂團。

1970年的 Tangerine Dream: Klaus Schulze 、 Edgar Froese 和 Conrad Schnitzler (互聯網圖片)

在西柏林藝術學院( Academy of the Arts, West Berlin )主修雕塑與繪畫的 Edgar Froese 於1965年組成迷幻搖滾樂隊 The Ones ,隨著樂隊一次應邀到西班牙卡達克斯於「達利」 Salvador Dalí 的別墅演出,這位著名超現實主義藝術家亦影響到 Edgar 走上實驗性的音樂取向,繼而在1967年間另組成 free rock樂隊 Tangerine Dream ,名字來自 The Beatles 的1967年專輯《 Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band 》迷幻曲目《 Lucy in the Sky with Diamonds 》之一句歌詞「 With tangerine trees and marmalade skies 」。然後 Tangerine Dream 也由一支師承美國 free jazz 的 free rock 樂隊而開始進行 tape collage 與自製電子裝置儀器的錄音室實驗,從而締造出他們的別樹一幟電幻 krautrock 風格。

早年 Tangerine Dream 的陣容除了 Edgar Froese 之外,那仍在不斷變動中。到了在1969年秋天灌錄首張專輯《 Electronic Meditation 》時,便定下了 Edgar Froese 、 Klaus Schulze 和 Conrad Schnitzler 這個官方三人樂團陣容。 Edgar Froese 負責六弦及十二弦結他、電風琴、鋼琴、聲效與 tape 實驗, Klaus Schulze 是鼓手兼敲擊手及打金屬棒, Conrad Schnitzler 演奏大提琴、小提琴及 addiator (十進位加法機),此外還有當年在唱片內沒有開名的電風琴手 Jimmy Jackson 和長笛手 Thomas Keyserling 。當期時, Tangerine Dream 並沒有應用到任何電子合成器( synthesizer ),只有通過 electro-acoustic 的電氣聲音實驗,締造出 TD 的德國派超現實「電子冥想」 free electronic rock 音樂。

Tangerine Dream 在德國前衛音樂廠牌 Ohr 旗下出版的首張專輯《 Electronic Meditation 》

《 Electronic Meditation 》帶來五首三分多鐘至十二分鐘的器樂曲目,全是來得不著邊際、耐人尋味而又滿是初生之犢的 free electronic rock / krautrock。專輯開場曲《 Genesis 》就如這場穿越50年的「橘子夢」勾勒出開天闢地的創世紀。

《 Journey Through a Burning Brain 》是十二分鐘的擊活腦細胞的蕩氣迴腸迷幻 krautrock 旅程,《 Cold Smoke 》呈現出 Tangerine Dream 大玩 tape-collage 的深邃實驗性;《 Ashes to Ashes 》是 TD 最接近 psychedelic rock 的器樂曲目。

《 Electronic Meditation 》之典故,是當時 Tangerine Dream 曇花一現的鐵三角陣容中, Klaus Schulze 和 Conrad Schnitzler 在離隊之後,跟著都能成為獨當一面的電子音樂先鋒音樂人。之後 Klaus Schulze 曾加入 Manuel Göttsching 領軍的另一 krautrock 名團 Ash Ra Tempel ,再作個人發展在1972年出版首張個人專輯《 Irrlicht 》,跟 TD 同樣走上 progressive 電子音樂路線,彼此分庭抗禮;而來自 Zodiak Free Arts Lab 的Conrad Schnitzler 之後曾加入實驗音樂樂團 Kluster ( Cluster 前身),1973年推出首張個人專輯《 Rot 》奠定其甚 cult 的實驗電子音樂路線,到2011年離世。