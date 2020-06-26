蘋果AirPods 新黑科技「疑真環境音效」Netflix及其他平台用到？

為期一週的Apple的「WWDC」全球開發者大會完滿閉幕，對於音樂最關心的AirPods，有多項重大功能更新，耳機可以自動跟隨使用需要，自動轉換iPhone通話及在其他Apple裝置進行影視娛樂。當中最驚人的發布「Spatial Audio」功能，Apple嘗試將戲院級音效，應用在耳機當中。

AirPods「自動轉換」這個功能雖然貼心，但未至於帶動革命性的突破，反而「Spatial Audio」這個功能可以透過耳機，捕捉到用戶頭部的動作，視覺角度的轉變，從而將5.1的音效跟隨你的郁動，改變導向的聲音，務求完全還原整個電影及視聽空間的場境，令用戶更投入觀影及娛樂過程。 (*當環境模擬越真，就要當心在街上使用！)

隨著WWDC完結，關於「Spatial Audio」這個功能的更多新消息在媒體之間釋出，扭耳仔精選了一些關於這個革命性的新功能的疑問：

「Spatial Audio」功能是否只限用Apple TV+及官方製作的影音素材？其他影音平台適用？

「Spatial Audio」是為 iOS 及 iPadOS 裝置而設的音訊技術，適用於支援多聲道播放（Multichannel audio）的影音串流平台 APP，當中除了提供多聲道影音內容的 Apple TV+ 以外，還包括Netflix、 Voodoo、HBO Go、Hulu+、Amazon Prime 及 Disney+ 等影音串流平台。

Apple TV+ 的節目對於 Spatial Audio 完全支援，其他平台要到實測才知效果。(網上圖片)

AirPods Pro 的「Spatial Audio」同樣適用於「主動消噪」和「通透模式」？

適用，無論你要用「主動消噪」完全與世隔絕，或希望家貓叫你時都會聽到的「通透模式」，都適用於「Spatial Audio」功能。

Airpods 新功能「Spatial Audio」可以跟隨你的頭部改變聲音方向。

「Spatial Audio」實質的運行原理？

具備動態頭部追蹤的「Spatial Audio」，AirPods Pro 裝置本身已內建加速感應器（accelerometer）及陀螺儀 （gyroscope），以偵測使用者的空間及動態數據，配合同樣內置加速感應器及陀螺儀的 iPad 或 iPhone，兩個裝置能互相分享及綜合所得的數據分析，增強空間音效的表現。

特別是當使用者轉動頭部時，動態追蹤能能為聲音來源作出空間定位，加上定向音訊過濾（directional audio filters）以及微調每邊耳朵所接收的音訊頻率，AirPods Pro 所呈現的音效將極具現場感，更貼近影院的聆聽體驗。

「Spatial Audio」會否應用於Siri，令她像在你身邊與你對話？ 扭耳仔的疑問

(圖片來源：電影《her》劇照)

未有相關的消息公布，筆者期待與Siri展開真情對話！