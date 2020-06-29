坂本龍一 X 大貫妙子 為Netflix動畫《日本沉沒2020》創作主題曲

「後311」是日本近年一個很重要的創作命題，坂本龍一的自傳電影《CODA》，亦以走訪褔島災區為開首，他更用經歷過海嘯的學校禮堂鋼琴進行創作。災難電影永遠的作用，是為未來做好最壞的準備，曾被拍成電影的小說《日本沉沒》，講述日本整個國家陸沉的故事，在這個肺炎之年，Netflix交由湯淺政明製作動畫《日本沉沒2020》，坂本龍一 與大貫妙子 創作主題曲「a life」。

坂本龍一與大貫妙子曾合作推出專輯《UTAU》。(網上圖片)

大貫妙子曾與山下達朗合組「Sugar Babe」，首批將西方音樂帶入J Pop，並以日語製作。單飛後妙子融合爵士和溫和的律動風格進行創作，是一代日本的音樂指標，其後更與組成YMO前的坂本龍一和細野晴臣合作。

個人專輯《Sunshower》的樂手包括有山下達郎、細野晴臣、坂本龍一、清水靖晃，一張時代巨匠強勢集結的傳世作。

說回動畫本身，以精神實驗畫風成名的動畫導演 湯淺政明，最近作品有《惡魔人 Crybaby》，以及講述三個女學生成立動畫社的《別對映像研出手！》，《日本沉沒》前作電影被稱為「日本沉悶」，今次以國民級的製作班底，期待能拯救這個日本經典的科幻作品。