《 Cyberpunk 2077 》角色紋身內藏 Radiohead 彩蛋？

電玩《 Cyberpunk 2077 》和 Radiohead 都有關係?有!雖然遊戲再一次延期要到 11 月才會正式推出,不過製作商 CD Projekt RED 釋出了最新 Trailer 和 25 分鐘的遊戲片段。當中的 dystopia 世界令人感到非常著迷,同一時間也有不少角色是令玩家期待在玩遊戲時可以更有互動的。有眼利的機迷在遊戲片段其中女角 Judy 身上的紋身,竟是 Radiohead 歌曲的歌詞!!

《 Cyberpunk 2077 》的全新 25 分鐘遊戲片段內,其中有一女角色 Judy 會教導玩家運用遊戲內的一套偵緝軟件,軟件當然是「 cyberpunk level 」的啦,但令人感興趣的,是 Judy 左手上臂的紋身,在「 13 」下有兩句字,大家可在以下片段的 11:30 時段看到:

看得到那兩句字是甚麼嗎?是「 there was nothing to fear, nothing to doubt. 」 這是一句歌詞,更是樂隊 Radiohead 那張經典專輯《 Amnesiac 》收錄的一曲《 Pyramid Song 》的其中一句歌詞呢!

以 Judy 的年份計算,《 Pyramid Song 》 在 76 年後的崩壞世界中仍有人對他們的歌有印記啊!(笑)

其實有留意 CD Projekt RED 這間遊戲製作商的話,都知道他們對音樂上的製作有點料子,早在《 The Witcher 3: Wild Hunt 》就找來了波蘭的重金屬樂隊 Percival Schuttenbach 來製作出不少有著 Slavic 風格的樂曲。來到了新作《 Cyberpunk 2077 》,除了請來瑞典樂隊 Refused 來唱遊戲中的歌曲外,也請來了女歌手 Grimes 為遊戲中角色作配音,也寫了一曲《 4ÆM 》作遊戲樂曲。

《 Cyberpunk 2077 》中還會有甚麼「音樂圈的彩蛋 」呢?不再延期的話,11 月 19 日就會知道。